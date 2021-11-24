Дочь и внук Руслановой едва сдерживали слезы у гроба актрисы

Москва, 24 ноября. Дочери актрисы Нины Руслановой Олесе Рудаковой и ее сыну тяжело далось прощание с народной артисткой РФ. Женщина, потерявшая мать, и внук звезды отечественного кино Константин с трудом сдерживали слезы у гроба.

Церемония прощания с Руслановой проходит в Москве в Центральном доме кинематографистов. На гражданскую панихиду пришли близкие покойной актрисы, а также ее коллеги.

Когда Рудакова стояла у гроба матери, на ней буквально не было лица. Дочь народной артистки предпочла ничего не говорить и хранила молчание. Было видно, что женщина очень тяжело переживает потерю столь близкого человека.

Нина Русланова известна российским зрителям по ролям во многих фильмах. Например, она появлялась в картинах «Афоня», «Будьте моим мужем», «Зимняя вишня» и «Возвращение Будулая».

Напомним, актриса скончалась 21 ноября на 76-м году жизни. К смерти артистки привела продолжительная болезнь. Похороны звезды отечественного кино пройдут на Троекуровском кладбище.