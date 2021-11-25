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Архитектор Златин дал совет, как из офиса создать пространство для работы и жизни сотрудников

Общество
Архитектор Златин дал совет, как из офиса создать пространство для работы и жизни сотрудников
Федеральное агентство новостей  / 

Весь мир охватил тренд метавселенных. Многие видят в этом новый виток жизни. По факту это оцифрованная реальность. Чтобы осознать, как она будет работать, достаточно зафиксировать внимание на деталях, которые нас окружают восемь-десять часов в день. Для человека офис давно перестал быть исключительно местом работы. Современные пространства учитывают множество сценариев жизни. Об этом ФАН рассказал главный архитектор G5 Architects Евгений Златин.

«Находясь в онлайн-метавселенной, мы будем проживать те же сценарии, что и сейчас. Например, человек работает в офисе, где есть оборудованная игровая или lounge-зона. Сотрудник может уделить себе время и переключиться от рабочих задач, снять стресс и приятно провести время с коллегами, что благоприятно влияет на психологическую атмосферу в коллективе. Часть работодателей идут дальше и устанавливают капсулы для сна и душевые, чтобы сотрудник мог полноценно отдыхать во время ненормированного рабочего дня. В креативном и оборудованном для жизни пространстве можно и задержаться, не убегая в 18.00 домой», — пояснил Евгений Златин.

Он заметил, что большинство офисных сотрудников оформляют доставку из интернет-магазинов к себе на работу. Это оправданно, так как большую часть времени мы проводим в офисе, а выходные не всегда удобно тратить на ожидание доставки. Таким образом смешиваются личные и рабочие задачи.

Архитектор Златин рассказал, как из офиса создать пространство для работы и жизни сотрудников
Из личного архива Евгения Златина /

«Домашних животных никто не отменял, и прогрессивные компании по согласованию с коллективом допускают присутствие животных в офисе. Сотрудник может привезти свою собаку, кошку или черепаху, чтобы иметь возможность ухаживать и общаться с ними в течение дня. Общение с животными помогает людям снять стресс и укрепляет лояльность сотрудников по отношению к работодателю», — добавил Евгений Златин.

По его словам, многие офисные здания и даже отдельные офисы оборудованы спортзалами. Фактически «без отрыва от производства», не затрачивая время на дорогу, работники могут уделить час времени утром или вечером физическому здоровью. Крупные компании даже оборудуют массажные кабинеты или помещения для медитации, занятиями йогой.

«Ну и чем такой уклад жизни в офисе (работа, сон, спорт, еда, игры, животные) не напоминает офлайн-метавселенную в рамках одного здания? Грань между рабочим, личным и жилым пространством размывается. Все это благодаря правильному проектированию офисов, которое в центре внимания фиксирует потребности человека», — рассказал Евгений Златин.

По словам специалиста, такой подход к планированию рабочих и офисных пространств — уже наше настоящее, которое позволит в ближайшем будущем жить и работать более комфортно. Исходя из этих принципов, наверное, и стоит планировать свои помещения, вне зависимости от того, для какой работы они предназначены.

Ранее генеральный директор HR-агентства Favourite Partners Наталья Дубинникова рассказала, как работать с «зазвездившимися» сотрудниками. По ее мнению, токсичные люди не нужны ни в одной организации, даже если они обладают высокой экспертизой. В таких случаях со «звездой» прощаются и нанимают более лояльных и эмпатичных сотрудников.

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работа евгений златин
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