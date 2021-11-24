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Актер Борис Галкин объяснил, в чем заключалась сложность характера Нины Руслановой

Общество
Актер Борис Галкин объяснил, в чем заключалась сложность характера Нины Руслановой
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 24 ноября. Заслуженный артист РФ Борис Галкин высказался о смерти коллеги Нины Руслановой. По его мнению, актриса была строгим, но справедливым человеком.

Гражданская панихида проходит в Доме кино в Москве, на ней присутствуют друзья и близкие Руслановой. Борис Галкин пожелал сказать несколько слов о покойной. По его мнению, с таким талантом, который был у Руслановой, обычный характер не дается.

«Сложность ее характера заключалась в том, что она была требовательной в первую очередь к себе, а потом ко всем окружающим коллегам. И, если ты ленился или делал через пень-колоду, конечно, она «врубала» по полной. И правильно делала. Она — пример высочайшей компетентности. И профессиональной, и гражданской», — заявил актер корреспонденту ФАН.

Галкин посетовал, что в последнее время из-за работы и хлопот реже виделся с Руслановой. Но она продолжала активно сниматься, в ее кинозачетке более 100 картин.

«До своих 76 лет она практически каждый год снималась. С ее способностью, стремлением, ее умением работать она «тратилась» исчерпывающе и в душе своей, и физически, и профессионально. Нина Русланова, конечно, была лидером в творческом смысле слова», — подытожил артист.

Информация о смерти Руслановой появилась 21 ноября, народная артистка РФ ушла из жизни в 75 лет. Она всего две недели не дожила до своего 76-летия.

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галкин русланова панихида
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