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Жительница Мордовии находится в коме после падения со стула
Происшествия
Жительница Мордовии находится в коме после падения со стула
Prt Scr vk.com  /  Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Саранск, 24 ноября. Жительница Зубово-Полянского района Мордовии была доставлена в больницу после падения со стула.

Врачи клиники зафиксировали у впавшей в кому 49-летней женщины многочисленные резаные и ушибленные раны затылка, при этом был выявлен факт отравления неизвестным веществом. Сейчас медики борются за ее жизнь, сообщают «Известия Мордовии».

По предварительной версии, женщина забралась на стул, чтобы достать с полки продукты, но потеряла равновесие и упала на пол, где лежали острые предметы.

Ранее ФАН сообщал, что тюменский боксер Илья Медведев вышел из комы, в которой оказался в результате жестокой схватки с разъяренной медведицей. Отмечается, что спортсмену удалось нанести опасному хищнику несколько смертельных ударов ножом.

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