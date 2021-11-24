Жительница Мордовии находится в коме после падения со стула

Саранск, 24 ноября. Жительница Зубово-Полянского района Мордовии была доставлена в больницу после падения со стула.

Врачи клиники зафиксировали у впавшей в кому 49-летней женщины многочисленные резаные и ушибленные раны затылка, при этом был выявлен факт отравления неизвестным веществом. Сейчас медики борются за ее жизнь, сообщают «Известия Мордовии».

По предварительной версии, женщина забралась на стул, чтобы достать с полки продукты, но потеряла равновесие и упала на пол, где лежали острые предметы.

Ранее ФАН сообщал, что тюменский боксер Илья Медведев вышел из комы, в которой оказался в результате жестокой схватки с разъяренной медведицей. Отмечается, что спортсмену удалось нанести опасному хищнику несколько смертельных ударов ножом.