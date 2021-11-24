Международные организации Африки недооценивают опасность для региона от боевиков в ЦАР

Банги, 24 ноября. Чиновники Африканского союза, Экономического сообщества стран Центральной Африки и Международной конференции по району Великих озер недооценивают опасность, исходящую от боевиков ЦАР, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Сотрудники указанных организаций поддерживают официальные власти в Банги и пытаются при помощи примирения помочь республике справиться с возникшим ранее кризисом безопасности.

Однако позитивные инициативы не всегда оказываются жизнеспособными.

«Стремления к миру АС, ЭСЦАГ и CIRGL вполне понятны и заслуживают только одобрения. Однако не все их чиновники отдают себе отчет в том, что бандформирования, действующие на территории ЦАР, абсолютно недоговороспособны. Подписанную в Анголе дорожную карту по одностороннему прекращению огня выполняет только правительство», — отмечают в СМИ.

Кроме того, в последнее время национальная армия (FACA) столкнулась с изменением стратегии радикалов. Если раньше группировки действовали открыто, то после ряда поражений от военных, бандиты перешли к диверсионной тактике.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Они совершают быстрые вылазки, нападая на колонны с гуманитарной помощью, атакуют небольшие блокпосты и деревни, после чего скрываются в джунглях.

«При этом мы видим поддержку, которую им оказывают отдельные государства, в частности Франция и Чад. Да, после объявленного перемирия многие боевики пошли навстречу властям, сдали оружие и вернулись в общество, что можно только поприветствовать. Но остается огромное количество тех, кто намерен и дальше дестабилизировать обстановку в республике. Опасность в данном случае грозит всем соседям, ведь ничего не мешает боевикам выходить за пределы ЦАР», — заключили сотрудники СМИ.

Ранее лидер общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи сообщил, что принятая ООН резолюция №2605 является результатом заговора против правительства в Банги. По его словам, решение о сохранении работы «голубых касок» на территории государства не что иное, как «маневр подготовки к насильственному свержению власти».