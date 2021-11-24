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Знаменитый фестиваль тюльпанов в Ростовской области могут сделать COVID-free
Общество
Знаменитый фестиваль тюльпанов в Ростовской области могут сделать COVID-free
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 24 ноября. Традиционный донской фестиваль «Воспетая степь» может получить в 2022 году статус COVID-free. Такое заявление сделал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По мнению главы регионального Роспотребнадзора, принять участие в фестивале смогут только привитые или переболевшие. Губернатору Ростовской области идея понравилась, однако он высказал сомнение, что из-за нахождения в открытой степи на большой территории можно будет проверить QR-коды всех присутствующих.

«Степь большая, по всему периметру сложно будет всех контролировать. Но мы подумаем, как это можно сделать», — сказал губернатор Василий Голубев.

«Воспетая степь» — ежегодный фестиваль экотуризма, проходящий в Ростовской области в период цветения диких тюльпанов, который выпадает на начало апреля. Чаще всего люди выезжают в Орловский район, где располагается единственный заповедник Европейских степей России. В прошлом году фестиваль проходил в онлайн-формате в связи с пандемией. В 2021-м таких ограничений не было, но его проведение ограничили двумя днями.

Ранее ФАН сообщал, что региональное управление Роспотребнадзора зарегистрировало 542 случая ввоза новой коронавирусной инфекции из-за границы в Ростовскую область. 598 дончан были привлечены к административной ответственности за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале Госуслуги.

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ростовская область фестиваль тюльпанов covid-free воспетая степь
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