South China Morning Post: США заставили Россию и Китай писать друг другу «любовные письма»

Гонконг, 24 ноября. Сближение России и Китая — результат фатальной ошибки во внешней политике США, пишет издание South China Morning Post. По мнению автора, Вашингтон буквально заставил Москву и Пекин обмениваться «любовными письмами».

По мнению гонконгского обозревателя Алекса Ло, политика президентов США Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена буквально толкнула председателя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпиня «в объятия» российского лидера. Сейчас главы государств обмениваются комплиментарными заявлениями в адрес друг друга, а Вашингтону остается только пожинать плоды собственной некомпетентности.

«На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что его страна и Китай связаны отношениями всеобъемлющего стратегического партнерства, и их тесное взаимодействие является моделью эффективного сотрудничества между странами мира в 21 веке», — вспоминает Ло.

Пекин не остается в долгу, и регулярно устами представителя МИД КНР Чжао Лицзяня «посылает в Москву ответные поцелуи». США горько пожалели о том, что спровоцировали сближение двух держав, заключает журналист. Каждый следующий выпад Байдена в отношении Путина и Си Цзиньпина только усугубляет неприятное положение Вашингтона. Белый дом — третий лишний в отношениях двух держав, заключает Ло.

«Интересно, что некоторые «мудрецы» во внешней политики США уже давно выступают за вбивание клина между Россией и Китаем с тем, чтобы помешать их наращиванию их способности действовать вопреки интересам Запада. Другие даже предлагали нормализовать отношения с Россией, чтобы противостоять возвышению Китая. Совершенно разумные рекомендации, но каким-то немыслимым образом Вашингтону удается только бросать Москву и Пекин в более тесные объятия друг к другу», — написал публицист.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Отношения великих держав ничем не отличаются от диалога простых людей. Человек не будет общаться с тем, кто его постоянно и незаслуженно бранит и поливает грязью. Всегда найдется друг, так же уязвленный высокомерным и агрессивным отношением третьей стороны. И тогда обидчику несдобровать, предупреждает гонконгский автор.

«Все, чего хочет Китай, — это немного любви и уважения со стороны янки. Но некоторые из числа последних думают, что они слишком хороши для китайцев. И вот уже поздно. Те двое, которые сейчас лежат в одной постели, намного опаснее, чем любой из них поодиночке», — резюмировал Алекс Ло.

Россия и Китай развивают двустороннее сотрудничество по целому ряду направлений. В ходе встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу с китайским коллегой Вэем Фэнхэ 23 ноября была подписана дорожная карта контактов держав в сфере военного взаимодействия, организации совместных маневров и запуска морских патрулей.