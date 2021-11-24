Жители ЦАР призвали Специальный уголовный суд арестовать главарей боевиков

Банги, 24 ноября. Население Центральноафриканской Республики призвало сотрудников Специального уголовного суда рассмотреть преступления главарей бандформирований. Об этом сообщает издание Ndjoni Sango.

«Перед штаб-квартирой ведомства в столице проводятся мирные акции протеста, во время которых молодежь требует ареста главарей боевиков, включая лидера «Союза за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассу», — пишут журналисты.

Ранее, 20 ноября, полицейские задержали министра животноводства, когда он выходил из собственного офиса. Предварительно его обвиняют в тайной связи с бывшими соратниками по группировке.

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После этого, перед штаб-квартирой ведомства в Банги началась серия демонстраций. Люди не поняли, по какой именно причине чиновника обвинили в преступлениях против граждан, совершенных в составе «Союза за мир в ЦАР» и посетовали на то, что сотрудники не выдали ордера на арест лидеров радикалов.

«Специальный уголовный суд должен сначала начать работу с «большой рыбой», которая продолжает истреблять население. Необходимо задержать Али Дарассу, Франсуа Бозизе, Махамата аль-Катима и других», — заявил журналистам Жан-Пьер Нанге, один из демонстрантов.

Ранее ведомство опубликовало список из 30 главарей и полевых командиров бандформирований, действовавших в разное время на территории страны. В отношении указанных лиц начато разбирательство.