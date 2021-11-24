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Жители ЦАР призвали Специальный уголовный суд арестовать главарей боевиков

Весь мир
Жители ЦАР призвали Специальный уголовный суд арестовать главарей боевиков
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

 

 

Банги, 24 ноября. Население Центральноафриканской Республики призвало сотрудников Специального уголовного суда рассмотреть преступления главарей бандформирований. Об этом сообщает издание Ndjoni Sango.

«Перед штаб-квартирой ведомства в столице проводятся мирные акции протеста, во время которых молодежь требует ареста главарей боевиков, включая лидера «Союза за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассу», — пишут журналисты.

Ранее, 20 ноября, полицейские задержали министра животноводства, когда он выходил из собственного офиса. Предварительно его обвиняют в тайной связи с бывшими соратниками по группировке.

Жители ЦАР призвали Специальный уголовный суд арестовать главарей боевиков
facebook.com / @Renaissance.cf

После этого, перед штаб-квартирой ведомства в Банги началась серия демонстраций. Люди не поняли, по какой именно причине чиновника обвинили в преступлениях против граждан, совершенных в составе «Союза за мир в ЦАР» и посетовали на то, что сотрудники не выдали ордера на арест лидеров радикалов.

«Специальный уголовный суд должен сначала начать работу с «большой рыбой», которая продолжает истреблять население. Необходимо задержать Али Дарассу, Франсуа Бозизе, Махамата аль-Катима и других», — заявил журналистам Жан-Пьер Нанге, один из демонстрантов.

Ранее ведомство опубликовало список из 30 главарей и полевых командиров бандформирований, действовавших в разное время на территории страны. В отношении указанных лиц начато разбирательство.

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