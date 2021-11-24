Apple приостановила в Турции онлайн-продажу продукции на фоне падения лиры

Анкара, 24 ноября. Компания Apple временно прекратила онлайн-продажу всей своей продукции в Турции в связи с нестабильным курсом национальной валюты — лиры.

На официальном сайте американской корпорации в республике невозможно приобрести ни старую, ни новую продукцию. При попытке заказать гаджет либо отображается надпись «в настоящее время недоступно», либо блокируется параметр «объем памяти или цвет» продукта.

Когда возобновятся продажи, неизвестно. Ожидается, что в связи с повышением курса доллара и евро цены на устройства Apple будут расти.

Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerinin satışını durdurdu https://t.co/7mPtIjYXeA pic.twitter.com/IpOFqt4euZ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 23, 2021

Впрочем, из-за высоких налогов и в целом низких доходов населения приобрести iPhone в Турции и так могли далеко не все граждане. Согласно iPhone Index 2021, чтобы позволить себе купить iPhone 13 Pro 128 GB жителям республики в среднем нужно работать 92,5 дня. Для сравнения россиянам для этого потребуется 42,1 дня.

Примечательно, что покупать смартфоны Apple за границей турки тоже не могут. Телефон, купленный за пределами страны, будет заблокирован через полгода, если в него вставлена турецкая сим-карта. Аппарат лишается возможности выполнять вызовы, получать смс, использовать Интернет.

В связи с новым ростом цен туркам, вероятно, придется перейти на продукцию местного производителя Vestel, аппараты которого в несколько раз дешевле известных зарубежных брендов.

Сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить айфон pic.twitter.com/wQCWezHsyv — Эхö Фейспалма ???????? (@Echo_1984) September 20, 2021

Приостановка продажи товаров на фоне экономической нестабильности коснулась не только Apple. Так, согласно данным Bloomberg Ht, компании по производству удобрений и пестицидов начали рассылать своим дилерам в разных регионах Турции сообщения о временном прекращении продаж.

«Резкий рост курса [лиры] приводит к взлету цен на сырье. Мы больше не можем устанавливать цены. Нам трудно заменить товар, который мы продаем. У нас проблемы с доступом к сырью. Поэтому мы вынуждены временно прекратить продажи», — объяснил руководитель одной из фирм.

По данным портала Duvar, кофейная компания Kurukahveci Mehmet Efendi также приостановила реализацию своих заказов на неопределенный срок.

Piyasalarda fiyat krizi: Birçok ürünün satışı durduruldu https://t.co/xDMCWhuhqc — duvaR (@gazeteduvar) November 24, 2021

В целом на жизненно важные товары, включая сахар, масло и муку, Сельскохозяйственным кредитным кооперативом Турции были введены квоты. Таким образом, государство хочет, чтобы на фоне постоянного роста цен граждане не скупали продукты и не складировали их у себя дома.

Z kuşağı bilmez, eskiden marketlerde ürünlere kısıtlama olmazdı istediğimizden istediğimiz kadar alırdık her hafta zam gelmezdi. #KURguDeğil #BATTIK #Dolar13TL pic.twitter.com/IiSRU5MaJT — Levent (@Einstein999) November 23, 2021

Увеличение стоимости товаров и услуг также отразился на ценах на жилье. Как отметил генеральный директор агентства недвижимости Emlakjet Толга Идикат, цена одного из домов, которые он курировал, увеличилась с 3 миллионов лир до 3 миллионов 700 тысяч лир.

«За последний месяц цены на недвижимость в Турции выросли на 7%. Это увеличение было самым высоким месячным ростом, который я видел в отрасли за 4,5 года. Раньше самый высокий прирост за месяц составлял от 1 до 2%», — отметил он.

Кроме того, за минувшие два дня более девяти тысяч заявлений с автомобилями, продающимися в интернете, были отозваны.

«Владельцы машин не продают свой авто в ожидании того, что стоимость повысится еще больше из-за нового курса доллара. С начала ноября количество машин, выставленных на продажу по объявлениям, сократилось на 10%», — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу онлайн-портала Araba.com Наим Четинтюрк.

Kur patladı araba ve ev satışları durdu. #Dolar13TL https://t.co/t0scAOrXnt — HAKAN AKBAŞ (@hakana) November 23, 2021

Накануне турецкая лира упала более чем на 17% по отношению к доллару, достигнув исторического минимума 13,45 к 1. Затем национальная валюта несколько укрепилась. Утром 24 ноября лира вновь преодолела барьер 13 к 1, но потом начала расти: на момент публикации новости один доллар был эквивалентен уже 12,53 лирам. В целом с начала года нацвалюта Турции обесценилась более чем на 40%.

Несмотря на то что, по официальным данным, инфляция в стране составляет почти 20%, Центробанк 18 ноября вновь снизил процентную ставку с 16% до 15%. Аналитики считают, что данный шаг был предпринят под давлением президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидер государства, вопреки общемировой практике, утверждает, что высокие процентные ставки стимулируют высокую инфляцию.

«Мы видим, как ведутся игры с обменным курсом и процентными ставками. Мы выходили из каждой борьбы, в которую вступали, с честью, занимая сильную позицию. С помощью Аллаха и при поддержке нашего народа мы выйдем из этой экономической войны за независимость с победой», — заявил турецкий президент 22 ноября.

Erdoğan ‘ekonomik savaş’ dedi, vatandaş tepki gösterdi https://t.co/UPNLnEHcub — Sözcü (@gazetesozcu) November 23, 2021

Тем не менее громкие заявления Эрдогана не убедили граждан. Накануне вечером жители крупных городов устроили демонстрации, требуя отставки правительства.