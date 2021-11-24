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Путин поздравил ведущего КВН Александра Маслякова с 80-летним юбилеем

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 12:47
Общество
Путин поздравил ведущего КВН Александра Маслякова с 80-летним юбилеем
wikipedia.org  /  premier.gov.ru / CC BY 4.0

Москва, 24 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил руководителя и ведущего «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александра Маслякова с юбилеем. Легенде телевидения исполнилось 80 лет.

Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. По мнению Путина, коллеги, зрители и единомышленники по праву считают Маслякова большим профессионалом, наделенным запасом творческой энергии.

«Эти качества помогают Вам на протяжении многих лет стоять у штурвала и задавать вектор движения такому масштабному проекту, как «Клуб веселых и находчивых», объединившему талантливых, увлеченных молодых людей по всему миру», — говорится в сообщении.

Российский лидер пожелал Маслякову реализации намеченных планов и крепкого здоровья. Ранее телеведущий заявил, что задумывается об уходе из КВН. Однако он будет волноваться о своем детище и за участников Клуба. При этом телевизионную династию продолжает его сын Александр и внучка Таисия.

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путин квн масляков
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