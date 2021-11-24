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Главред RT Симоньян убедила американского журналиста Злобина в отсутствии свободы в США

Политика
Главред RT Симоньян убедила американского журналиста Злобина в отсутствии свободы в США
Федеральное агентство политических новостей  /  Алексей Мавлиев

Москва, 24 ноября. США не являются свободной страной, а до уровня России им в этом направлении еще далеко. С таким заявлением выступила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» российская журналистка вступила в дискуссию со своим американским коллегой Николаем Злобиным. Темой разговора стала свобода граждан на территории США. Симоньян сумела поставить своего оппонента на место и доказать, что Соединенные Штаты не умеют жить в состоянии настоящей свободы.

«Они уважают лозунги о свободе, лозунги, которыми их пичкают с детства. Клятва верности американскому флагу, которую с шести лет вбивают. И они вырастают с мыслью, что они живут в свободной стране, не задумываясь о том, что никакой индивидуальной свободы на уровне России у них нет и никогда не было», — заявила главред RT.

Главред RT Симоньян убедила американского журналиста Злобина в отсутствии свободы в США
politexpert.net / Евгений Зайцев

Маргарита Симоньян также рассказала о реакции своих знакомых американцев, которые приехали к ней в гости в Адлер. Во время ночного отдыха на пляже граждане США опасались того, что их могут задержать правоохранители, поскольку в США подобные собрания запрещены.

«Любой, кто жил в Штатах, прекрасно знает, что никакой свободы нет, это голливудская пропаганда», — заключила журналистка.

Как стало известно ранее, российский дипломат Григорий Лукьянцев раскритиковал США, которые сравнили пропаганду нацизма с «проявлением свободы выражения мнений».

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сша свобода симоньян
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