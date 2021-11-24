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Белгородцам приписали в «Электронной регистратуре» несуществующие заболевания
Общество
Белгородцам приписали в «Электронной регистратуре» несуществующие заболевания
Невские Новости  / 

Белгород, 24 ноября. Жители Белгорода встревожены данными о своем здоровье, которые содержатся в «Электронной регистратуре».

Все больше белгородцев жалуется на фиктивные сведения о состоянии их здоровья, которые появляются в сервисе «Электронная регистратура», запущенном в регионе 9 ноября. Туда вносятся данные о диагнозах, результатах анализов, исследованиях, о сделанных операциях и оказанных услугах, сообщает «Бел.ru».

Так, одна женщина уверяет, что ей приписали операцию на позвоночнике, которой на самом деле не было. К тому же она узнала о наличии у себя гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца, хотя никаких обследований не делала.  

Другую женщину поразила информация о процедурах, которые она не проходила. Среди них ЭКГ, флюорография и целый перечень разнообразных анализов и исследований.

Ранее ФАН сообщал, что россиянам следует осторожно относиться к предложениям, поступающим по телефону, когда их приглашают пройти бесплатное медобследование в медицинском центре, так как это может быть связано с мошенничеством.

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