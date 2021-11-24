Парламент Швеции впервые в истории избрал премьера-женщину

Стокгольм, 24 ноября. Новый руководитель социал-демократов и министр финансов Магдалена Андерссон стала премьер-министром Швеции.

Должность главы правительства она заняла после ухода бывшего премьер-министра Швеции Стефана Левена.

Стоит отметить, что Магдалена Андерссон стала первой женщиной-премьером в истории страны. За ее назначение проголосовал парламент Швеции.

Как стало известно ранее, шведский премьер-министр Стефан Левен подал заявление об отставке. Политик передал соответствующее заявление спикеру парламента. Он объявил о своем намерении еще в августе. Позже политик также оставил должность председателя Социал-демократической рабочей партии.