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Парламент Швеции впервые в истории избрал премьера-женщину

Политика
Парламент Швеции впервые в истории избрал премьера-женщину
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Стокгольм, 24 ноября. Новый руководитель социал-демократов и министр финансов Магдалена Андерссон стала премьер-министром Швеции.

Должность главы правительства она заняла после ухода бывшего премьер-министра Швеции Стефана Левена.

Стоит отметить, что Магдалена Андерссон стала первой женщиной-премьером в истории страны. За ее назначение проголосовал парламент Швеции.

Как стало известно ранее, шведский премьер-министр Стефан Левен подал заявление об отставке. Политик передал соответствующее заявление спикеру парламента. Он объявил о своем намерении еще в августе. Позже политик также оставил должность председателя Социал-демократической рабочей партии.

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