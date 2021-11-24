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Парламент Ливии созвал экстренное заседание для обсуждения нарушений в работе избиркома
Весь мир
Парламент Ливии созвал экстренное заседание для обсуждения нарушений в работе избиркома
facebook.com  /  AbdullahBliheg.Officia - Официальный представитель Палаты представителей Ливии

Бенгази, 24 ноября. Члены Палаты представителей Ливии созвали чрезвычайную специальную сессию для обсуждения нарушений работы Высшей избирательной комиссии. Об этом сообщает издание «218».

Парламентарии назначили заседание на четверг, 25 ноября. Они намерены спасти подготовительный процесс и исправить существующие отклонения в реализации закона о выборах.

«Депутаты зафиксировали наличие серьезных нарушений со стороны некоторых членов Высшего судебного совета и ВИК. Специалисты выступили против законодательства и правил Палаты представителей», — говорится в сообщении.

Парламентарии планируют урегулировать отклонения в работе Высшей избирательной комиссии, а также проконтролировать исполнение всех положений закона о выборах. Речь идет о нарушении статьи 12, которая запрещает участвовать в плебисците действующим государственным служащим.

Глава ВИК Ливии Имад ас-Саих накануне заявил о завершении приема заявок со стороны граждан на регистрацию в качестве кандидатов в Палату представителей и на пост главы государства. В предварительный список вошли 98 человек, включая премьер-министра Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибу и руководителя Аудиторского бюро Халеда Шакшака. Последние не имеют права баллотироваться поскольку не сложили полномочия.

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей осудил главу кабмина за угрозы сорвать выборы, если его не допустят до участия в плебисците. По его словам, политика следует наказать международными санкциями.

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