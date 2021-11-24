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«Газпром»: текущий платеж Молдавии за газ пока не поступил

Экономика
«Газпром»: текущий платеж Молдавии за газ пока не поступил
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 24 ноября. Компания «Газпром» по-прежнему не получила текущий платеж за голубое топливо от Молдавии. Об этом заявил официальный представитель российского концерна Сергей Куприянов.

Он уточнил, сегодня у Кишинева есть последний день для погашения задолженности в соответствии с установленными правилами.

«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неуплаты истекает сегодня», — сообщил Куприянов.

Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября объявили режим ЧП в области энергетики. Контракт удалось продлить 29 октября — на пять лет — при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. Ожидается, что она будет погашена в течение пяти лет с учетом пени.

Компания «Молдовагаз» получит денежные средства для погашения долга за текущее потребление энергоресурса перед «Газпромом». Об этом накануне заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

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