Власти Чада планируют военное вторжение в Центральноафриканскую Республику

Банги, 24 ноября. Чад планирует вторжение на территорию ЦАР, считает эксперт по безопасности и дестабилизации в Африке Хасан Эль-Ахмади.

По его словам, в настоящее время на территории Нджамены находится экс-президент Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе, которого Банги обвиняет в создании конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), а также в многочисленных преступлениях против человечности. Вместе с беглым гарантом, от правосудия скрывается главарь бандформирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарасса.

Последний недавно провел встречу с новым начальником разведки Чада, бывшим главой «Народного фронта восстановления» (НФВ) Бабой Ладде. Раньше оба участвовали в бесчинствах на территории ЦАР. Политический аналитик уточнил, что, кроме множества наемников, которые вошли в состав CPC, в соседнее государство перебросят запрещенное эмбарго ООН вооружение и специально оборудованные пикапы.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Согласно данным воздушной разведки, активность наступательных сил на границе увеличивается.

«В настоящее время Чад является не чем иным, как лабораторией некоторых иностранных держав и рассматривается ими как стратегическая точка для продолжения собственной гегемонии на африканском континенте. Да и правящий класс Нджамены охвачен идеей создания единого государства, состоящего из территорий двух государств», — заявил Ахмади.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон скрыл визит председателя Переходного военного совета Чада Махамата Деби, сына экс-лидера африканской страны. Предполагается, что главы государств встретились для обсуждения новой стратегии по свержению легитимных властей в Банги.