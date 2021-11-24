Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в общественных местах в декабре

Москва, 24 ноября. Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах планируется рассмотреть в России в декабре, сообщили журналисты со ссылкой на источник.

Проекты законов о применении электронных документов о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании внесли в Госдуму 12 ноября. Рассмотреть законопроекты в первом чтении планируется в середине декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Первый проект предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, объекты общепита, а также культурные учреждения после предъявления QR-кода. Второй законопроект предусматривает использование электронного документа на железнодорожном и авиационном транспорте.

Введение системы QR-кодов не повлияет на число пассажиров, пользующихся поездами, заявил заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов.