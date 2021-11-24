Публицист Микульскис рассказал о военных фантазиях американской разведки

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Информация о том, что разведорганы США обнаружили на российско-украинской границе группировку войск, якобы готовую ударить по Киеву, бродит по Сети уже не первый день. Некоторые источники даже называют даты вторжения. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале поясняет, кому и зачем нужно раздувание антироссийской повестки и кто является главным выгодоприобретателем от запугивания Европы Российской армией.

История медийных вбросов о том, что Россия якобы вот-вот двинет свои полчища на Киев, — обширна и богата. Началась она, предположительно, 27 марта 2014 года, когда на сайте BBC News появилась информация о готовности Москвы начать «вторжение» с целью захвата восточных областей Украины и «обустройства» сухопутного коридора в Крым.

«Как сообщила корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Стар, по данным разведки США, российские войска могут начать вторжение в направлении городов восточной Украины, чтобы создать сухопутное соединение с Крымом. Министр обороны США Чак Хейгел накануне заявил, что Россия в последние дни разместила большое количество своих войск вблизи границы с Украиной, несмотря на заверения о ненападении», — говорилось в сообщении.

Спустя ровно пять месяцев, 26 августа, командование ВСУ браво отрапортовало об «уничтожении» аж целой колонны живой силы и техники, зашедшей на территорию Украины со стороны российского Таганрога. Правда, в тот же день спикер СНБО Андрей Лысенко этот рапорт опроверг.

«Информация о прорыве колонны со стороны Таганрога не соответствует действительности. Этой колонны нет. Я буквально час назад общался с пограничниками, со штабом АТО: эта колонна не зафиксирована. Ее никто не видел», — заявил он в эфире одного из украинских телеканалов.

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

С тех пор рассказы украинских политиков и их западных хозяев об «агрессивных планах Москвы» стали настолько же регулярными, насколько анекдотичными. Самым же свежим перлом из их коллекции стал материал американского агентство Bloomberg, в котором со ссылкой на некие источники из разведывательного сообщества США говорится, что Россия «может напасть» на Украину уже в начале 2022 года. Сделано это будет якобы с трех направлений, включая Белоруссию, а для осуществления плана Кремль «призвал» в действующую армию десятки тысяч резервистов.

Любопытно, что за день до выхода в свет материала буквально о том же самом и с указанием тех же сроков упомянул руководитель ГУ разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Такое нападение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, за которыми последуют воздушно-десантные атаки в Одессе и Мариуполе», — поведал главный украинский военный разведчик в беседе с корреспондентом издания Military Times.

Инициатором этого очередного приступа антироссийской истерии можно было бы считать Киев: изрядно просевший рейтинг Владимира Зеленского требует дальнейшей демонизации России и внесения еще более ярких красок в ее образ «главного врага Украины». Глядишь, нация сплотится вокруг теряющего популярность лидера, в едином порыве развернув свое недовольство в сторону Москвы. Но дело в том, что педалировать тему наращивания военной активности вблизи украинской границы начали именно американцы, а шумиха, поднятая ими в прессе, все больше начинает напоминать подготовку общественного мнения к тому, что якобы вооруженный конфликт между Россией и Украиной все-таки случится.

На какие выгоды рассчитывают в Белом доме в случае втягивания России в боевые действия? В первую очередь, разумеется, на разрыв российско-европейских экономических связей. Случись что — и о «Северном потоке — 2» можно будет надолго забыть. Как, впрочем, и об украинской ГТС. Но кого интересует эта ГТС, если американским продавцам сжиженного природного газа (СПГ) тоже кушать хочется? И все это при том, что Россия поставляет в Европу не только газ. А во вторую — на то, что России, гипотетически переключившей свое внимание на киевское направление, станет не до Азиатско-Тихоокеанского региона, где все слова Джо Байдена о «едином Китае» совершенно справедливо считают лишь «вынужденным шагом».

Global Look Press / Pool via CNP/MediaPunch via www

Почему факт того, что в этой схеме нет интересов Украины, совершенно не смущает ни ее политбомонд, ни ее военную верхушку? Стоит только послушать речи украинских высших должностных лиц — и ответ на этот вопрос станет очевидным: они заигрались в игру под названием «Государство, от которого что-то зависит». Заигрались, не понимая, что финал этой игры будет для них абсолютно не победным. Вот и продолжаются обстрелы Донбасса из запрещенных в Минске видов вооружений. Вот и смотрят стреляющие по шахтерским поселкам на «внеплановые западные учения в Черном море» с надеждой на военную помощь.

Конечно же, эти проявления «чувства собственного величия» не остается без внимания Москвы. Не далее как 22 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России распространило сообщение, в котором недвусмысленно дало понять, к каким результатам могут привести подобные заблуждения Киева, Вашингтона и Брюсселя.

«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная поли­тика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда М. Саакашвили сорвался с цепи и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осе­тии. Ему это дорого обошлось», — говорится в документе.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Звучит убедительно и красноречиво. Напоминая при этом, что пятидневную войну в августе 2008 года начала отнюдь не Россия, а те, кого направили на позиции ее миротворцев западные «партнеры».

О том, что Москве не нужны боевые действия в Донбассе, что Западу об этом прекрасно известно, что предупреждения России по донбасской тематике производят на их адресатов необходимый эффект, напомнил и Владимир Путин, 18 ноября выступая на расширенной коллегии МИД РФ.

«Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный конфликт, а нам конфликты не нужны. И второе — нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович [Лавров], о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении», — отметил российский президент.

Что следует из всего вышесказанного? Скорее всего, вот что: обозначенные сроки «российской агрессии против Украины» — это сроки либо устройства некоей масштабной провокации против Донецка, Луганска и Москвы, либо начала широкомасштабного наступления ВСУ против сил народной милиции республик. И всем нужно быть готовыми к обоим вариантам развития событий. Кому-то — на дипломатическом, а кому-то — на военном уровне.