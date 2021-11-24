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Михеев нашел способ научить украинцев думать с помощью электроэнергии

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 12:09
Политика
Михеев нашел способ научить украинцев думать с помощью электроэнергии
Pr Scr youtube.com  /  «Кто против?»

Киев, 24 ноября. Российский политолог Сергей Михеев объяснил, почему на Украине заговорили о готовящемся российском вторжении.

События нынешней осени на Украине напоминают события перед Майданами 2004-го и 2013-го годов. По мнению политолога, страна разваливается изнутри. Он назвал кризис в энергетике серьезной проблемой. Михеев уверен, шум вокруг «российского вторжения» связан со стремлением отвлечь внимание украинцев, потому что никто не знает, как страна переживет эту зиму.

«Дело, к сожалению, в том, что Украина — несостоявшееся государство. Люди во власти не умеют управлять страной. Украинцы в качестве своих правителей выбрали ни на что не способный народ. Они могут интриговать, быть хитрыми, могут воровать и продавать. Но управлять они не умеют — это и есть новое качество новой украинской элиты», — заявил Сергей Михеев в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Политолог напомнил как украинцы верили в то, что к власти придут новые молодые люди с европейским мышлением и без совковых замашек. И вот эти люди пришли, но ничего хорошего с их приходом не произошло.

Михеев нашел способ научить украинцев думать с помощью электроэнергии
Кадр из сериала «Слуга народа» /

«Когда уже наступит прозрение? Когда украинцы признают, что это полный провал?», — задался вопросами Михеев.

Эксперт считает, что нужно прекратить поставки электроэнергии на Украину. Это позволит людям научиться думать, а не жить мечтами о светлом будущем.

«Отключение электроэнергии — это жестоко. Согласен. Но при всем моем славянофильстве, я считаю, что жалеть некого. Пострадают простые люди, но при этом эти простые люди научаться думать головой, а не мечтать, что их кто-то накормит, защитит, будет за них воевать», — заявил Михеев.

Политолог отметил, что Россия не пойдет на такой шаг — не оставит Украину без электроэнергии. Но в то же время бесконечного цацканья и уговоров тоже не будет.

Михеев считает, что нынешний президент Украины раскрутился за счет России. Он участвовал в российском КВН, российских сериалах. Шоу-бизнес России сделал его имидж. Все проголосовали за Зеленского, потому что думали, что он такой же «как в сериале». Но чуда не произошло.

Ранее сообщалось, что белорусские поставщики возобновили экспортирование электричества на Украину. Мощность поставки электричества Минска Киеву составит 415 МВт·ч

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