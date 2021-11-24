Дроботенко назвал счастьем возможность играть на одной сцене с Руслановой

Москва, 24 ноября. Юморист Сергей Дроботенко выступил на церемонии прощания с народной артисткой РФ Ниной Руслановой. Об этом сообщил корреспондент ФАН, присутствующий на траурном мероприятии.

Гражданская панихида по актрисе проходит в столичном Центральном доме кинематографистов. Почтить память Руслановой пришли ее близкие и коллеги, в том числе и Дроботенко.

«Конечно, для нас было счастье играть с ней на одной сцене. И, вы знаете, мир наш меняется, и через несколько десятилетий это будет совсем другая планета. Но мы то не меняемся — у нас все те же чувства и эмоции, которые были в Средневековье. Но я верю, что новое поколение, которое посмотрит советские фильмы, они полюбят эту женщину точно так же, как любим ее мы», — подчеркнул юморист в своей речи.

Напомним, Нина Русланова ушла из жизни 21 ноября. Актриса, которой было 75 лет, скончалась после продолжительной болезни. Звезду отечественного кино похоронят на Троекуровском кладбище.