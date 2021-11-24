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Дипломат Гаврилов: США хотят устроить «маленькую войнушку» в Черном море

Армия
Дипломат Гаврилов: США хотят устроить «маленькую войнушку» в Черном море
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photo / Public Domain

Москва, 24 ноября. Наращивание военной активности США в Черном море и милитаристская риторика Вашингтона имеют своей целью устроить конфликт между Россией и Европой, заявил руководитель делегации РФ на венских переговорах по контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

Опасные действия американских и украинских властей способны привести к открытой конфронтации в Черноморском регионе, подчеркнул российский дипломат Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, — это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев — это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки», — объяснил Гаврилов.

По его словам, руководство США и Украины не волнует результат вооруженной эскалации, которая может произойти из-за западных маневров и запугивания в регионе Черного моря. Ранее издание Business Insider сообщило о росте боевого потенциала Черноморского флота из-за растущей агрессивности НАТО у южных рубежей России.

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