Бизнес-эксперт Самойлова рассказала, почему важно контролировать свои финансы

Необходимость стать финансовым консультантом для себя — это требование времени. Такое мнение ФАН высказала финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

«Во-первых, люди, которые контролируют собственные финансы, умеют увеличивать доходы и оптимизировать расходы, всегда имеют запас средств. Во-вторых, знания по управлению финансами особенно нужны во время всевозможных кризисов (сейчас это крайне актуально, люди учатся не только экономить, но и получать дополнительный доход). И третья причина — люди устают жить в беспорядке, когда непонятно, куда деваются деньги, даже если хорошо зарабатываешь», — пояснила Светлана Самойлова.

По ее мнению, можно получить необходимые знания в интернете — там достаточно разной информации о том, как вести собственный бюджет и прочее. Кроме того, можно обратиться в специальные учебные заведения, где научат полноценно управлять финансами, покажут новые возможности для увеличения дохода и дадут конкретные техники, инструменты.

«Учебное заведение или финансовую школу нужно выбирать очень внимательно, потому что на рынке много предложений, но не факт, что везде речь идет о настоящем обучении. Много организаций, у которых главная цель — это заработать на вас», — добавила Светлана Самойлова.

Из личного архива Светланы Самойловой /

Поэтому как минимум нужно обратить внимание на следующие аспекты: школа должна иметь соответствующую лицензию на оказание образовательных услуг, предлагать собственную методику обучения, где абитуриент получает знания «от простого к сложному». Программа должна строиться на современных методиках и инструментах, потому что финансовый мир вокруг нас меняется стремительно (что было актуально пять лет назад, сейчас может быть невостребованным).

«Кроме того, обучение должно содержать обязательный блок по управлению личными финансами, по созданию личного финансового плана. Вас должны научить правильно ставить цели и достигать их. Также обязательным должен быть блок по инвестированию, по разным инструментам (акции, облигации, фонды, недвижимость, валюта, IPO) — это возможности для увеличения дохода», — рассказала Светлана Самойлова.

Эксперт обращает внимание, что, прежде чем стать студентом какой-либо школы, нужно собрать отзывы о ней, понаблюдать за главными спикерами, записаться на бесплатные консультации. Нужно составить собственное мнение, насколько вам интересна и действительно нужна именно эта школа.

«И главное — вы должны четко понимать, что это заведение действительно научит вас управлять финансами или сделает из вас независимого финансового консультанта. Это ведь возможность не только навести порядок в собственных деньгах, но и помогать другим, став экспертом. Это еще хороший способ для дальнейшего заработка в будущем», — заключила Светлана Самойлова.

Ранее психолог Михаил Христосенко назвал причины, которые мешают зарабатывать большие деньги. По его словам, существуют фразы, которые блокируют возможности роста доходов тех, кто их произносит.