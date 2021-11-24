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Новогодние премии россиян могут достигать восьми денежных окладов

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 12:04
Экономика
Новогодние премии россиян могут достигать восьми денежных окладов
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 ноября. Российские работодатели начали прорабатывать вопросы, связанные с предоставлением сотрудникам новогодних денежных премий, пишет «Лайф».

Большой потенциал для предоставления так называемой тринадцатой зарплаты в особо крупном размере имеют предприятия, которые представляют нефтегазовый сектор, металлургическую промышленность, занимаются производством удобрений и сельскохозяйственной продукции. Помимо этого, порадовать работников смогут финансовые компании и ретейлеры, уверен глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Год в целом для экономики, бизнеса был восстановительным. Он стал более успешным по сравнению с острокризисным 2020-м, но пока еще не дошедшим по основным показателям до 2019-го. Поэтому можно предположить, что премии могут ждать сотрудники 40-45% организаций», — прогнозирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Вознаграждения россиян перед Новым годом могут выйти на уровень от одного до восьми окладов, полагает топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода. С его точки зрения, в финсекторе это равняется бонусу в 100 или 600 тыс. рублей.

Согласно данным исследования HeadHunter, средний объем премиальных перечислений достигает 55% заработной платы сотрудников. Примерно половина работников награждается премией в 30-70% от з/п.

Депутаты «Справедливой России» предложили в своих поправках ко II чтению проекта федерального бюджета на следующий год и на плановый период с 2023 по 2024 годы ввести базовый доход в стране.

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