Канзас-Сити, 24 ноября. Суд в штате Миссури оправдал 62-летнего афроамериканца Кевина Стрикленда, который отсидел в тюрьме 43 года по обвинению в тройном убийстве. Он был осужден сроком на 50 лет в 1979 году без права условно-досрочного освобождения.

Kevin Strickland has always maintained his innocence in the shooting deaths. https://t.co/aZ1LT7zqnl — HuffPost (@HuffPost) November 23, 2021

Решение о помиловании вынес судья Апелляционного суда Миссури Джеймс Уэлш после трехдневного слушания, запрошенного прокурором округа Джексон. Стрикленд на оглашении помилования сказал, что благодарен своим адвокатам и всем, кто отстаивал его невиновность.

«Все еще не верю. Я не думал, что этот день настанет», — сказал он.

Стрикленд был осужден в 1979 году за убийство трех человек — 21-летнего Ларри Ингрэма, 20-летнего Джона Уокера и 22-летнего Шерри Блэка. Главным доказательством для присяжных стали показания единственной выжившей в перестрелке Синтии Дуглас. Она сказала, что Стрикленд был одним из мужчин, стрелявших в жертв. Однако позже она призналась, что полиция оказала на нее давление. Двое других мужчин, осужденных за убийства, также настаивали на том, что Стрикленда не было на месте преступления. Они назвали имена двух других подозреваемых, которым так и не были предъявлены обвинения.

Фонд борьбы с репрессиями

В США подобными нарушениями прав человека занимаются активисты и различные организации. В России такие случаи расследует Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. В середине июля правозащитники из ФБР изучили обстоятельства дела 42-летнего Яна Симмерса, который провел 23 года в тюрьме после того, как полицейские вынудили его дать ложное признание в убийстве. Правозащитники обратились к руководству США с просьбой прояснить обстоятельства дела. ФБР позиционируется как некоммерческая правозащитная организация, нацеленная на помощь жертвам полицейского насилия.