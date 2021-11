В Миссури оправдали афроамериканца, который по ошибке провел 43 года в тюрьме

Канзас-Сити, 24 ноября. Суд в штате Миссури оправдал 62-летнего афроамериканца Кевина Стрикленда, который отсидел в тюрьме 43 года по обвинению в тройном убийстве. Он был осужден сроком на 50 лет в 1979 году без права условно-досрочного освобождения.

