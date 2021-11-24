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Омбудсмен Москалькова предложила запретить выселять семьи с детьми из единственного жилья

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 11:58
Общество
Омбудсмен Москалькова предложила запретить выселять семьи с детьми из единственного жилья
unsplash.com  /  Kelli McClintock

Москва, 24 ноября. Выселение из единственного жилья семей с детьми могут запретить в России. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Накануне омбудсмен добавила, что за последние девять месяцев число обращений о нарушении жилищных прав граждан выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Российскому законодательству, в том числе в области уголовного права, необходимо развитие. Такое заявление ранее сделала глава подкомитета по вопросам судебной власти, прокуратуры, защиты прав и свобод граждан комитета СФ, сенатор Ольга Ковитиди.

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