В WhatsApp появится функция ускорения звуковых сообщений

Лос-Анджелес, 24 ноября. Популярный мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию работы со звуковыми сообщениями. Речь идет о кнопке прокрутки аудиоконтента, сообщает WABetaInfo.

Функция была замечена в свежей бета-версии WhatsApp для iOS, она находится в стадии разработки. Позже эта возможность станет доступна для устройств на Android. Программисты также тестируют функцию быстрой отмены статуса.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября WhatsApp прекратил работать у тысячи пользователей смартфонов со старыми операционными системами Android. Это касается Android 4.0.4 или старше. Клиентами мессенджера рекомендуют регулярно обновлять прошивку телефона, чтобы приложение функционировало корректно.