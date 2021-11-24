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В WhatsApp появится функция ускорения звуковых сообщений

Технологии
В WhatsApp появится функция ускорения звуковых сообщений
pixabay.com  /  LoboStudioHamburg

Лос-Анджелес, 24 ноября. Популярный мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию работы со звуковыми сообщениями. Речь идет о кнопке прокрутки аудиоконтента, сообщает WABetaInfo.

Функция была замечена в свежей бета-версии WhatsApp для iOS, она находится в стадии разработки. Позже эта возможность станет доступна для устройств на Android. Программисты также тестируют функцию быстрой отмены статуса.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября WhatsApp прекратил работать у тысячи пользователей смартфонов со старыми операционными системами Android. Это касается Android 4.0.4 или старше. Клиентами мессенджера рекомендуют регулярно обновлять прошивку телефона, чтобы приложение функционировало корректно.

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