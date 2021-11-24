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Байден отправился вместе с семьей на День благодарения в Массачусетс

Общество
Байден отправился вместе с семьей на День благодарения в Массачусетс
Global Look Press  /  Carofei

Нантакет, 24 ноября. Американский президент Джо Байден устроил себе небольшие каникулы. Он решил провести пять дней с семьей.

Глава Белого дома отправился в Массачусетс. Там он вместе с родными встретит День благодарения, сообщает CBS Boston.

Байден 23 ноября приехал на остров Нантакет. Согласно расписанию, у него до 28 ноября нет ни одного публичного мероприятия.

Отпуск президента вызвал недовольство американцев. Журналисты во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки поинтересовались, как Джо Байден объяснил «отпуск среди миллиардеров» на фоне подорожания продуктов. Псаки ответила, что политик имеет право провести время с семьей.

Пресс-секретарь ранее заявила о желании Байдена выдвигаться на президентские выборы в 2024 году. Противники главы государства уверены, что им «не понятен» второй срок.

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