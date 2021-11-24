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Депутат Щапов перечислил меры по финансовой поддержке населения

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 11:47
Экономика
Депутат Щапов перечислил меры по финансовой поддержке населения
pixabay.com

Москва, 24 ноября. Повышать благосостояние россиян возможно путем использования различных методов, отмечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. Его слова передает KONKURENT.RU.

Поддержка населения и борьба с бедностью предполагают, что государство начинает уменьшать ставки НДФЛ, либо учреждает очередные налоговые вычеты, считает депутат.

«Мы такие вычеты с НДФЛ для разных категорий граждан принимаем регулярно, и сделать их для бедных не составляет труда — нужна просто воля политиков и чиновников. Наша фракция, например, предлагала как минимум снизить НДФЛ до 5% для тех, кто получает менее 100 тыс. рублей в год», — указывал ранее парламентарий в разговоре с URA.RU.

При этом член Государственной думы подчеркивает, что невозможно полностью свести к нулю показатель налога на доход физических лиц. По его словам, это противоречит основным налоговым принципам. Щапов выступает за использование инструментов налогового вычета, снижение ставок и применение прогрессивной шкалы.

Единый план по достижению национальных целей развития РФ предусматривает, что количество россиян, чей уровень доходов меньше прожиточного минимума, в период с 2021 по 2024 годы будет стремительно снижаться. Предполагается, что в текущем году граждан, которые живут за чертой бедности, станет меньше (их число должно упасть до 11,4%).

Федеральная налоговая служба намеревается уйти от использования традиционной для физлиц декларации о доходах, которая оформляется по форме 3-НДФЛ, о чем сообщал руководитель ведомства Даниил Егоров.

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налоги щапов доходы бедность ндфл прогрессивная шкала
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