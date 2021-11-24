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Apple приостановила онлайн-продажи в Турции из-за обвала лиры

Экономика
Apple приостановила онлайн-продажи в Турции из-за обвала лиры
wikipedia.org  /  LoudHmen/CC BY-SA 3.0

Анкара, 24 ноября. Американская корпорация Apple приостановила онлайн-продажи своей продукции в Турции из-за необходимости пересмотра цен на фоне резкого падения турецкой лиры, сообщает телеканал Haberturk.

Накануне обменный курс национальной валюты Турции обновил антирекорд по отношению к доллару. Лира упала до 13,5 единицы за доллар после решения регулятора снизить процентную ставку на аукционах недельного репо с 16% до 15%.

В результате продукция Apple на турецком рынке стала стоить дешевле, чем в случае ее частного ввоза из США. Предполагается, что американская компания в скором времени повысит цены на нее, чтобы компенсировать падение стоимости из-за нестабильности лиры.

Институт статистики Турецкой Республики в начале ноября сообщил об ускорении годовой инфляции почти до 20%. За октябрь цены на основные товары и услуги выросли в стране на 2,39%.

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