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МИД Китая назвал незаконными односторонние санкции США против «Северного потока — 2»

Политика
МИД Китая назвал незаконными односторонние санкции США против «Северного потока — 2»
twitter.com  /  @zlj517

Пекин, 24 ноября. Китайская сторона выступила против американских санкций, которые связаны с газопроводом «Северный поток — 2», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По словам дипломата, односторонние ограничения США расцениваются в качестве незаконных.

«Китай выступает против политизации коммерческих проектов и введения незаконных односторонних санкций, эта позиция является последовательной и четкой», — отметил представитель китайского МИД.

Как стало известно ранее, США собираются ввести санкции в отношении российских компаний и двух кораблей, которые связанны с «СП-2». Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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