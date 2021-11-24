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Ушел из жизни экс-начальник ГИБДД по Омской области Сергей Шевченко

Общество
Ушел из жизни экс-начальник ГИБДД по Омской области Сергей Шевченко
pixabay.com

Омск, 24 ноября. Бывший глава Госавтоинспекции и ветеран органов внутренних дел РФ Сергей Шевченко скончался на 59-м году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Согласно имеющейся информации, Шевченко умер после тяжелой продолжительной болезни. Не уточняется, о каком именно заболевании идет речь.

«Сергей Александрович отдал службе в вооруженных силах и органах внутренних дел 36 лет. В милиции и полиции Шевченко прошел путь от начальника отряда исправительно-трудовой колонии до руководителя Госавтоинспекции, а затем начальника тыла УМВД России по Омской области», — отметили представители ведомства.

Прощальная церемония состоится 25 ноября в Омске. Она пройдет в ритуальном зале на Старо-Восточном кладбище.

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