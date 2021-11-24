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Дипломат Гаврилов опроверг утверждения Запада о концентрации ВС РФ на границе с Украиной

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 11:44
Армия
Дипломат Гаврилов опроверг утверждения Запада о концентрации ВС РФ на границе с Украиной
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 ноября. Утверждения западных СМИ о концентрации российских войск на границе с Украиной не соответствуют действительности. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, нет никаких доказательств концентрации подразделений Вооруженных сил России на границе с Украиной. Гаврилов отметил, что Киев использует подобные вбросы, чтобы отвлечь внимание украинцев от внутренних проблем. В свою очередь Запад намеренно нагнетает ситуацию, чтобы спровоцировать конфликт, который разделит Европу и Россию.

«Главное — мы не поддаемся на провокацию. Мы можем спокойно вести переговоры и убеждать их, пока не наступит определенный момент, когда они потеряют разум. Хотелось бы, чтобы этого не настало. Мы делаем все для этого, чтобы такого не наступило», — подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что западные страны запустили информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования ситуации на Украине. При этом он не исключил, что подобная кампания является прикрытием «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве», передает телеканал «360».

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украина россия запад гаврилов
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