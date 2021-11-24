Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 12:24
12:21
Происшествия
В Тюмени задержали сотрудника СК, который в нетрезвом виде сбил рабочих
12:21
Весь мир
Избирком принял документы: кто баллотируется в президенты Ливии
12:19
Общество
«Снегоуборщиков не дождешься»: петербургские автомобилисты возмущены работой коммунальщиков
12:19
Весь мир
Парламент Ливии созвал экстренное заседание для обсуждения нарушений в работе избиркома
12:15
Политика
Парламент Швеции впервые в истории избрал премьера-женщину
12:14
Экономика
«Газпром»: текущий платеж Молдавии за газ пока не поступил
12:14
Происшествия
Суд Версаля вынес приговор форварду «Реала» Бензема за шантаж Вальбуэна
12:12
Весь мир
Власти Чада планируют военное вторжение в Центральноафриканскую Республику
12:10
Политика
Политолог Валяев объяснил, почему США не убедили ЕС в возможности нападения РФ на Украину
12:10
Спорт
Судья, поставивший «Крыльям» пенальти за нырок Дзюбы, опять назначен на матч самарцев
Все новости

Россия призвала к сдержанности все стороны конфликта в Ливии для успеха выборов
Весь мир
Россия призвала к сдержанности все стороны конфликта в Ливии для успеха выборов
Global Look Press  /  Loey Felipe/XinHua

Нью-Йорк, 24 ноября. Россия призывает все стороны конфликта в Ливии проявить максимальную сдержанность, чтобы народ смог реализовать свое законное право избрать президента, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, он рассказал, что государственность североафриканской страны оказалась разрушенной до основания десять лет назад. Причиной этому послужили амбиции западных держав.

«Ливия, которая когда-то процветала, все еще лежит в руинах, и ее нужно постепенно восстанавливать. Что касается гражданского населения, которое доброжелатели из НАТО пытались защитить, ему пришлось пройти через ужасы гражданской тотальной войны, полного хаоса, беспорядка и разрухи», — сказал дипломат.

Кузьмин отметил, что прошло десятилетие, прежде чем страна смогла заметить некоторые позитивные моменты в своем сложном процессе политического урегулирования.

«Всеобщие выборы в Ливии запланированы на 24 декабря. Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы многострадальный народ смог реализовать свое законное право и избрать президента», — сказал заместитель постпреда РФ при ООН.

Высшая избирательная комиссия 22 ноября прекратила прием заявок на регистрацию кандидатов на предстоящем плебисците. Голосование должно состояться 24 декабря.

В списке претендентов на пост главы государства числятся Сейф аль-Ислам Каддафи, сложивший полномочия спикера Палаты представителей Агила Салех, главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар и другие.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Россия призвала к сдержанности все стороны конфликта в Ливии для успеха выборов
выборы россия ливия
Комментировать