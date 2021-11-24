Россия призвала к сдержанности все стороны конфликта в Ливии для успеха выборов

Нью-Йорк, 24 ноября. Россия призывает все стороны конфликта в Ливии проявить максимальную сдержанность, чтобы народ смог реализовать свое законное право избрать президента, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, он рассказал, что государственность североафриканской страны оказалась разрушенной до основания десять лет назад. Причиной этому послужили амбиции западных держав.

«Ливия, которая когда-то процветала, все еще лежит в руинах, и ее нужно постепенно восстанавливать. Что касается гражданского населения, которое доброжелатели из НАТО пытались защитить, ему пришлось пройти через ужасы гражданской тотальной войны, полного хаоса, беспорядка и разрухи», — сказал дипломат.

Кузьмин отметил, что прошло десятилетие, прежде чем страна смогла заметить некоторые позитивные моменты в своем сложном процессе политического урегулирования.

«Всеобщие выборы в Ливии запланированы на 24 декабря. Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы многострадальный народ смог реализовать свое законное право и избрать президента», — сказал заместитель постпреда РФ при ООН.

Высшая избирательная комиссия 22 ноября прекратила прием заявок на регистрацию кандидатов на предстоящем плебисците. Голосование должно состояться 24 декабря.

В списке претендентов на пост главы государства числятся Сейф аль-Ислам Каддафи, сложивший полномочия спикера Палаты представителей Агила Салех, главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар и другие.