Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 12:24
12:21
Происшествия
В Тюмени задержали сотрудника СК, который в нетрезвом виде сбил рабочих
12:21
Весь мир
Избирком принял документы: кто баллотируется в президенты Ливии
12:19
Общество
«Снегоуборщиков не дождешься»: петербургские автомобилисты возмущены работой коммунальщиков
12:19
Весь мир
Парламент Ливии созвал экстренное заседание для обсуждения нарушений в работе избиркома
12:15
Политика
Парламент Швеции впервые в истории избрал премьера-женщину
12:14
Экономика
«Газпром»: текущий платеж Молдавии за газ пока не поступил
12:14
Происшествия
Суд Версаля вынес приговор форварду «Реала» Бензема за шантаж Вальбуэна
12:12
Весь мир
Власти Чада планируют военное вторжение в Центральноафриканскую Республику
12:10
Политика
Политолог Валяев объяснил, почему США не убедили ЕС в возможности нападения РФ на Украину
12:10
Спорт
Судья, поставивший «Крыльям» пенальти за нырок Дзюбы, опять назначен на матч самарцев
Все новости

Amazon планирует снять сериал по серии игр Mass Effect

Общество
Amazon планирует снять сериал по серии игр Mass Effect
Скриншот игры «Mass Effect: Legendary Edition»

Лос-Анджелес, 24 ноября. Стриминговый сервис Amazon Video Prime обсуждает сделку по созданию сериала, основанного на серии компьютерных игр Mass Effect студии BioWare.

Mass Effect может стать очередным хитом стриминга, заявила глава стримингового сервиса Дженнифер Салке в интервью изданию The Deadline. После успеха адаптации «Колеса времени» онлайн-площадка планирует вкладываться в развитие фэнтези. Партнеры Amazon уже трудятся над шоу по мотивам культовой франшизы «Властелин колец».

Первая часть научно-фантастической RPG Mass Effect вышла в 2007 году и собрала многомиллионную армию фанатов. По сюжету, в XXII веке человечество освоило сверхсветовые полеты и вступило в контакт с пришельцами. Главный герой капитан Шепард сталкивается с угрозой для Галактики — расой разумных машин Жнецами, которые хотят уничтожить все живое.

Ранее студия Universal Pictures показала пролог к третьей части франшизы «Мир Юрского периода». Картина выйдет в июне следующего года.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Amazon планирует снять сериал по серии игр Mass Effect
amazon mass effect игра
Комментировать