Amazon планирует снять сериал по серии игр Mass Effect

Лос-Анджелес, 24 ноября. Стриминговый сервис Amazon Video Prime обсуждает сделку по созданию сериала, основанного на серии компьютерных игр Mass Effect студии BioWare.

Mass Effect может стать очередным хитом стриминга, заявила глава стримингового сервиса Дженнифер Салке в интервью изданию The Deadline. После успеха адаптации «Колеса времени» онлайн-площадка планирует вкладываться в развитие фэнтези. Партнеры Amazon уже трудятся над шоу по мотивам культовой франшизы «Властелин колец».

Первая часть научно-фантастической RPG Mass Effect вышла в 2007 году и собрала многомиллионную армию фанатов. По сюжету, в XXII веке человечество освоило сверхсветовые полеты и вступило в контакт с пришельцами. Главный герой капитан Шепард сталкивается с угрозой для Галактики — расой разумных машин Жнецами, которые хотят уничтожить все живое.

Ранее студия Universal Pictures показала пролог к третьей части франшизы «Мир Юрского периода». Картина выйдет в июне следующего года.