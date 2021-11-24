Жена Малафеева не стала публично комментировать его заявление о разводе

Санкт-Петербург, 24 ноября. Жена экс-игрока «Зенита» и бизнесмена Вячеслава Малафеева Екатерина не сделала публичных заявлений, касающихся сообщения ее мужа о разводе. Супруга футболиста находится в другой стране на соревнованиях Ironman.

Пост Малафеева о расставании с женой появился на его странице в Instagram когда его супруги уже не было в России. Екатерина Малафеева улетела в ОАЭ на соревнования по триатлону, к которым она готовилась несколько месяцев. Супруга бизнесмена преодолела дистанции в плавании, на велосипеде и в беге. До старта соревнований она сделала публичное заявление в Stories, но о разводе в нем не упомянула.

«Никакие обстоятельства сейчас мне не помешают. Буду делать то, что должна делать. Все эти испытания, которые мне подкинула судьба перед стартом, — все пройду, со всем справлюсь», — поделилась эмоциями Малафеева.

В итоге жена экс-игрока «Зенита» успешно прошла соревнования и даже заняла третье место. Судя по кадрам из Instagram, супруга футболиста получила массу эмоций от участия в спортивном испытании.

Поклонники знаменитой пары до сих пор надеются, что супруги не разведутся. Некоторые комментаторы в соцсетях предполагают, что Малафеев сделал громкое заявление в рамках участия в шоу Comment Out. Согласно заданиям на проекте, звезды иногда публикуют скандальные посты в Instagram.

Если же супруги действительно разведутся, то им не придется делить бизнес. Что касается недвижимости, то ее у пары немало, но совместно с женой Малафеев приобрел только квартиру на Крестовском острове.