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24 ноября 13:53
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«Этот день в истории». Что произошло 24 ноября, праздники, факты, люди

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24 ноября в нашей стране отмечается День моржа. Праздник был учрежден по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) в 2008 году. В это время моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив. Петербургские любители купаний в ледяной воде отметили праздник традиционным погружением в Неву.

162 года назад в продажу вышло революционное издание Чарльза Дарвина. 1250 экземпляров «Происхождения видов» раскупили за один день. Однако общепризнанной теория естественного отбора стала лишь спустя 70 лет после выхода книги.

А в 2002 году 12-летний школьник из Брянска завоевал титул чемпиона мира по шахматам среди юниоров. Ян Непомнящий стал лучшим среди 120 игроков из 82 стран.

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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