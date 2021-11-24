«Снегоуборщиков не дождешься»: петербургские автомобилисты возмущены работой коммунальщиков

Утро 24 ноября в Санкт-Петербурге выдалось морозным — впервые в этом сезоне на город обрушился настоящий снегопад. Однако, судя по всему, снег на улицах города заметили все жители Северной столицы, кроме коммунальщиков, которые, видимо, ждут, пока все растает само.

С самого утра в социальных сетях петербуржцы отмечают, что спецтехника в городе вообще не двигается с места.

«К утру дороги хоть раскатали, а то снегоуборщиков не дождешься. Судя по карте комитета по транспорту, машины в город выведены, но вообще с места двигаться не пытаются», — отметил пользователь Instagram.

Prt Scr instagram.com / @musitisrailov

Автоэксперт, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в разговоре с ФАН обратил внимание, что на петербургских дорогах, и правда, не чувствуется борьбы коммунальщиков со снегом.

«Самое интересное в этой ситуации, что зима наступила, как всегда, «неожиданно», учитывая, что календарная зима уже на носу. Понятно, что в такое время года дороги становятся очень опасными. Переход с «лета» на «зиму» подразумевает под собой не только смену шин на специальную резину, но и отношение к стилю вождения и отношение пешеходов к поведению на дороге. Это очень важно», — отмечает Солдунов.

Если уж к качеству асфальтового покрытия у петербуржцев особых претензий нет, то работу коммунальщиков оценить сложно.

«Что касается работы коммунальщиков — трудно судить. Многие автомобилисты говорят, что, выехав на дорогу, не почувствовали явной борьбы с этой стихией. Многие сегодня уже отмечают день «жестянщика». Хочется напомнить коммунальщикам, что зима практически настала и состояние дорог, которое зимой необходимо поддерживать, должно быть», — рассказывает собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Автоэксперт обратил внимание автомобилистов на то, что не всегда специальная резина спасает от столкновений в зимний период — важно помнить о безопасном стиле вождения.

«Ребята, зима! Специальная резина помогает избежать ДТП во многих случаях, но ваше внимание, поведение на дорогах — это основа безопасного вождения. Поэтому и пешеходы, и коммунальщики, и автомобилисты – это три составляющие, которые влияют на безопасность дорожного движения в этот период», — заключил Валерий Солдунов.

Шутка о «зиме, которая опять пришла неожиданно для коммунальщиков» снова набирает обороты, несмотря на то, что чиновники каждый год отчитываются: к зиме все готово. Так что же на этот раз? Ждут, пока снег растает сам, или не хватает дворников?