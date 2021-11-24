Избирком принял документы: кто баллотируется в президенты Ливии

Количество кандидатов на пост президента Ливии на конец приема документов в Высшую национальную избирательную комиссию (ВИК) составило 98 человек.

Желающие баллотироваться на предстоящих выборах продолжали подавать заявления до позднего вечера 22 ноября, прежде чем избирком закрыл регистрацию. Ожидается, что окончательный список имен опубликуют после проведения всех необходимых процедур проверки, рассмотрения документов и апелляции.

Большое число стремящихся возглавить страну вынудило ВИК с понедельник объявить о том, что пресс-конференция по окончанию этапа приема заявлений состоится 23 ноября. Комиссия аргументировала это резким увеличением в последний день количества претендентов на участие в президентских выборах, а также нехваткой времени, необходимого для завершения процесса рассмотрения документов и представления полных данных и статистической информации о кандидатах.

В настоящий момент ВИК раскрыл имена 61 заявителя. Среди наиболее видных фигур, изъявивших желание баллотироваться, следующие:

Халифа Хафтар (Бенгази) — главнокомандующий Ливийской национальной армией. Родился в Адждабии в 1943 году, окончил Академию Военного университета в Бенгази. Участник переворота 1969 года, возглавляемого Муаммаром Каддафи, затем — один из его ближайших соратников.

Ветеран боевых действий, связанных с арабо-израильским конфликтом и пограничными спорами с Чадом. В 1990-х получил американское гражданство и около 20 лет прожил в США. Вернулся на родину в 2011 году вскоре после начала гражданского конфликта.

Сейф аль-Ислам Каддафи (Сирт) — инженер и политический деятель. Является вторым сыном бывшего лидера Муаммара Каддафи. Получил образование в лучших вузах Ливии и Швейцарии, окончил также Лондонскую школу экономики и политических наук. Имеет степень доктора философии.

В 1997 году создал благотворительный фонд семьи Каддафи. Внес свой вклад в решение многих международных проблем, включая вопросы европейских заложников на Филиппинах и поддержку палестинскому народу. В 2005-м запустил проект «Ливия завтра» с целью изменить экономическое, социальное и культурное восприятие страны за рубежом и вывести ее из международной изоляции.

Without a sign, his sword the brave man draws, and asks no omen, but his country's cause. #Saif_alIslam_Muammar_Gaddaf #سيف_الإسلام_معمر_القذافي pic.twitter.com/P0RUMrVbjU — Mohamed Alamrouny (@MAlamrouny) November 20, 2021

В 2006-м призвал к созданию постоянной конституции Ливии и к демократическим преобразованиям. В ходе гражданского конфликта занимал сторону своего отца, однако после свержения и убийства последнего попал в плен, а затем в тюрьму. Выпущен на свободу по амнистии, объявленной ливийской Палатой представителей в 2017 году. Вскоре после этого заявил о возвращении к политической деятельности и намерении участвовать в президентской гонке.

Агила Салех Иса (Бенгази) — юрист по образованию, работал в Министерстве юстиции и судебном корпусе. В 1971 году назначен помощником прокурора. Три года спустя стал главой прокуратуры департамента Джебель аль-Ахдар в городе Аль-Байда.

Вошел в состав Временного переходного совета Ливии, сформированного в 2011 году, в качестве члена Судебного комитета для расследования коррупционных дел в эпоху Каддафи. Прошел в Палату представителей от города Аль-Кубба в 2014-м, на второй сессии избран ее спикером. В апреле 2020-го представил дорожную карту по прекращению кризиса. Большинство ее положений содержится в Каирской декларации, опубликованной в июне 2020 года.

Фатхи Башага (Триполи) — бывший глава МВД в триполитанском Правительстве национального согласия (ПНС). В 1984 году окончил авиационный техникум Мисураты, став летчиком-инструктором, специализирующимся на истребителях.

Ушел из ВВС в 1993 году, основал коммерческую фирму и начал заниматься импортно-экспортной торговлей. После ливийской революции 2011 года вошел во вновь сформированный Военный совет в качестве начальника отдела информации и координации. Также являлся членом консультативного комитета Комиссии по национальному примирению. В 2014 году избран в Палату представителей города Мисурата, в 2016-м участвовал в парламентском комитете по политическому диалогу.

В октябре 2018-го ПНС решило возложить на него обязанности министра внутренних дел. 28 августа 2020 года Башагу отстранили от должности на фоне протестов в Триполи, однако вскоре восстановили ввиду давления лояльных ему террористических группировок.

О намерении баллотироваться на пост главы Ливии экс-министр объявил еще в марте. С целью подготовки к предстоящему плебисциту он заключил контракт с французской компанией Avisa J5, занявшейся лоббированием его интересов.

Абд аль-Хади аль-Хувейдж (Бенгази) — бывший министр иностранных дел Восточного правительства (с февраля 2019 по март 2021). Имеет ряд ученых степеней в области права, международных отношений и социальных наук.

Возглавлял «Движение за будущее» и организацию «За новую Ливию». До 2011 года занимал ряд важных должностей, среди которых пост председателя комитета по взаимосвязанным программам Совета по экономическим, социальным и культурным вопросам Африканского союза (АС).

Абд аль-Хамид Дабиба (Триполи) — действующий премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. Родился в 1958 году в западном городе Мисурата. Получил степень магистра инженерных наук в Университете Торонто. Вернувшись на родину, завоевал доверие лидера Муаммара Каддафи, который в 2007-м назначил его главой Ливийской инвестиционно-девелоперской компании (LIDCO).

В 2020 году Дабиба основал движение «Ливия будущего». В феврале 2021 избран в качестве главы переходного правительства. Неоднократно подвергался критике и обвинениям в превышении полномочий. В сентябре ливийский парламент вынес вотум недоверия возглавляемому им кабмину.

twitter.com / @Dabaibahamid

Ранее глава ФЗНЦ Максим Шугалей осудил действия премьер-министра переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибы. Последний дал несколько неоднозначных заявлений, направленных на срыв президентских и парламентских выборов.

Ахмад Майтыг (Триполи) — бизнесмен и политик. Избран Всеобщим национальным конгрессом в 2014 году главой правительства. Бывший вице-премьер ПНС с 2015 по 2021 гг. Занимал должность председателя Совета министров арабской молодежи и спорта и пост президента Генеральной ассамблеи Ливийской компании почтовой, телекоммуникационной и технической информации.

Федеральное агентство новостей /

Абдель Хаким Байо (Триполи) — генеральный директор Al Hamra Company, являющейся дочерней компанией Ливийской инвестиционной корпорации. Ярый сторонник Февральской революции и демократических преобразований.

Асаад Мухсин Захио (Триполи) — политический активист. Участвовал во многих национальных диалогах. В начале 2021 года выдвинул кандидатуру в члены Президентского совета. Является учредителем и генеральным секретарем молодежной организации «Ливийская национальная ассамблея», основанной в 2015 году и призывающей к всеобщему примирению и демократическим преобразованиям.

Фейдан Хамза (Триполи) — врач и правозащитник. Руководитель терапевтического отделения Университетской больницы Триполи. Один из наиболее известных медицинских специалистов в области общественного здравоохранения.

Ас-Сенуси аз-Зави (Триполи) — бывший заместитель председателя Высшего совета шейхов и старейшин племен Ливии. Имеет обширный опыт политической и социальной деятельности со времен правления Муаммара Каддафи.

После учебы во Франции работал в области банковского дела и финансового менеджмента. Занимал руководящие посты в нескольких компаниях в Африке и Европе, в том числе Transcontinental Oil Company в Швейцарии и Agura во Франции. Возглавляет «Партию единства», основанную в октябре 2021 года. Организация продвигает идею гражданского государства в соответствии с демократическими принципами и национальным примирением.

Абдель Хаким Замуна (Триполи) — преподаватель юридического факультета Университета Триполи. Имеет докторскую степень в области международного права. Состоит членом в нескольких ливийских и международных научных организациях.

Фатхи Бен Шатван (Триполи) — академик и технократ. Занимал несколько должностей в госучреждениях на протяжении более 30 лет. Имеет большой список научных публикаций в области экономики, управления и государственного строительства. Основатель и председатель партии «Национальный проект».

Мухаммад аль-Мазуги (Триполи) — инженер, бизнесмен и политический активист из города Тархуна.

Абдалла Накер (Триполи) — председатель «Партии саммита» (или «Партии высшего уровня»), основанной им же в 2012 году. Руководитель вооруженной группировки. По некоторым оценкам она насчитывала изначально порядка 22 тыс. боевиков из его родного города Зинтан, которые одно время контролировали 75% Триполи. Председатель столичного Совета революционеров.

Мухаммад аль-Махди (Триполи) — бывший начальник генерального штаба при Правительстве национального согласия, генерал.

Мухаммад аш-Шариф (Триполи) — доктор философии. В 1970-е занимал пост президента Национального комитета по образованию, культуре и науке. Член Исполнительного совета Арабской организации по образованию, культуре и науке в 1971 и 1972 годах.

С 1972 по 1980 — министр образования. В январе 1980-го назначен генсекретарем Всемирного общества исламского призыва, где вел пропагандистскую и культурную работу вдали от экстремистской идеологии.

Али Зейдан (Триполи) — бывший премьер-министр, избранный Всеобщим национальным конгрессом 14 октября 2012 года. Спустя месяц орган утвердил сформированный им кабмин, просуществовавший до марта 2014-го, когда правительству вынесли вотум недоверия. За его роспуск проголосовали 124 депутата из 127. В 2012 году основал Национальную партию развития и благосостояния.

Ареф ан-Найед (Бенгази) — глава партии «Возрождение Ливии», секретарь организации «Сеть свободных улемов». В 2011 году назначен Национальным переходным советом ведущим координатором Ливийской группы по стабилизации. Исламский ученый, бывший посол в ОАЭ. Основатель и директор Kalam Research & Media, базирующейся в Триполи и Дубае.

Исмаил аш-Шатави (Триполи) — бизнесмен и бывший спортивный администратор. В 2006–2007 гг. являлся главой управления футбольного клуба «Аль-Ахли» в Триполи.

Осман Абдулджалиль (Триполи) — экс-министр образования в Правительстве национального согласия. Ушел в отставку в знак протеста против решения Файеза Сарраджа отделить сектор высшего образования, считая, что это приведет к ухудшению качества обучения. Претендент на пост главы правительства в начале 2021 года.

Мухаммад Халед аль-Гвейль (Триполи) — инженер и политический деятель. 26 лет посвятил госслужбе. Занимал высокие должности и основал General Company for Water and Sanitation, затем работал заместителем министра планирования. Являлся претендентом на пост главы правительства в начале 2021 года. Возглавляет партию «Мир и процветание», учрежденную 1 ноября.

Марван Омейш (Триполи) — политический активист. Глава общественной организации Сирта «Родина за стабильность и мир».

Усама аль-Барааси (Бенгази) — инженер. Заместитель премьер-министра в правительстве Зейдана (2012–2014 гг.). Ранее занимал пост главы ведомства электроэнергии и возобновляемых источников в правительстве Переходного национального совета.

Дау Абдалла аль-Будавия (Триполи) занимал ряд должностей в секторах экономики и инвестиций. В прошлом — один из лидеров Альянса национальных сил, возглавляемого покойным политиком Махмудом Джибрилем.

Аль-Мабрук Мухаммад Абу Амид (Бенгази) — профессор, политический активист. Председатель Высшего совета племенного объединения Варшафана.

Башир Салех Башир (Сабха) — политический деятель юга Ливии. Активный участник революционного движения в начале 1970-х, приближенный экс-лидера Муаммара Каддафи. В 1990 году назначен Генеральным секретарем по внешним связям Всеобщего народного конгресса. Позже руководил Службой протокола и являлся начальником Личного офиса Каддафи.

Абд аль-Маджид Сейф ан-Наср (Сабха) — политик. В 2011 году избран членом Переходного национального совета от провинции Сабха, занимал пост главы Высшего комитета безопасности. В 2012 году входил во Всеобщий национальный конгресс города.

С 2014 по 2018 гг. служил послом ПНС Ливии в Марокко, с 2020 года являлся специальным посланником Палаты представителей по арабскому Магрибу. Выдвигался в члены Президентского совета в начале 2021-го.

Полный список кандидатов на пост президента североафриканской страны представлен на сайте ВИК государства.

Ранее Высшая избирательная комиссия заявила, что принятие документов от кандидатов является предварительным, отметив, что затем передаст их генеральному прокурору, Агентству по уголовным расследованиям и Главному управлению паспортов и гражданства согласно Закону №1 от 2021 года «Об избрании главы государства». Их задача — определить степень соответствия представленных данных условиям выдвижения.

ВИК подчеркнул, что следующим шагом станет оглашение предварительных списков и начало приема обращений заинтересованных сторон для их дальнейшего рассмотрения в апелляционных комитетах. Этот этап продлится 12 дней, после чего опубликуют окончательные списки кандидатов.