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Ушел из жизни актер из «Гардемаринов» Владимир Кузнецов

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 11:31
Общество
Ушел из жизни актер из «Гардемаринов» Владимир Кузнецов
pixabay.com

Москва, 24 ноября. Актер кино и театра Владимир Кузнецов скончался на 66-м году жизни. Печальной новостью поделился портал Кино-Театр.ру.

Причины смерти Кузнецова пока не сообщаются. Дата и место похорон советского и российского актера будут известны позже.

Владимир Анатольевич Кузнецов родился 4 октября 1956 года. После окончания ВГИКа актер пришел работать в Театр-студию Алексея Баталова, где прослужил с 1978 по 1993 годы.

Зрители знают Кузнецова по ролям в таких известных фильмах, как «12 стульев», «Город принял», «По законам военного времени», «Одиноким предоставляется общежитие», «Гардемарины, вперед!» и других. Всего актер успел сняться в более чем 40 кинокартинах.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина, который боролся с коронавирусом. Знаменитому актеру было 67 лет.

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