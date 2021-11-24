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Первые проекты по комплексному развитию территорий стартуют в ДФО

Экономика
Первые проекты по комплексному развитию территорий стартуют в ДФО
wikipedia.org  /  LostInfidel

Москва, 24 ноября. Запуск первых программ комплексного развития территорий (КРТ) ожидается на Дальнем Востоке в ближайшее время. Они стартуют на федеральных земельных участках, в отношении которых ДОМ.РФ исполняет полномочия агента, пишет ИА PrimaMedia.

Об этом сообщил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов в процессе онлайн-конференции «Развитие жилищного строительства в ДФО».

Один из самых крупных проектов реализуют в Хабаровске и в Чите. Еще ряд территорий для участия в программе КРТ обсуждаются в других регионах Дальневосточного федерального округа, рассказал Азизов. Также он напомнил, что в скором будущем на территории ДФО стартует программа «Дальневосточный квартал».

Российские туристы в осенне-зимний сезон предпочитают проводить отдых на Дальнем Востоке, Байкале и Алтае. Об этом ранее рассказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко.

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дальний восток развитие дом.рф
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