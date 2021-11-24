Арбитр Федотов прокомментировал два пенальти в пользу «Зенита» в матче против «Мальме»

Мальме, 24 ноября. Российский арбитр Игорь Федотов отреагировал на работу европейских коллег, назначивших два пенальти в пользу петербургского «Зенита» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Мальме».

Встречу обслуживала латвийская бригада арбитров главе с Андрисом Трейманисом. По мнению Федотова, в эпизоде с назначенным 11-метровым на Венделе все было правильно: вратарь не играл в мяч и сбил петербургского игрока.

«Что касается момента, где мяч попал в руку защитнику «Мальме», то ошибки здесь тоже нет – надо было продолжать игру. Это не игра рукой, мяч просто в нее попал», — поделился он с «Чемпионатом».

Россиянин подчеркнул, что в Европе верят арбитрам, чего нельзя сказать об отечественных болельщиках. Если судья решил, что был офсайд, значит, так оно и есть, резюмировал Федотов.

Накануне в шведском Мальме состоялся матч «Зенит» — «Мальме». На 28-й минуте встречи в ворота петербуржцев забил полузащитник Сорен Риекс. Во второй половине встречи Артем Дзюба не смог реализовать назначенный пенальти. На 86-й минуте с поля удалили Дмитрия Чистякова, а через шесть минут Ярослав Ракицкий забил год с одиннадцатиметровой отметки.

Игра завершилась со счетом 1:1. В результате «Зенит» обеспечил себе только место в плей-офф Лиги Европы, но покинул Лигу чемпионов.