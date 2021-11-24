Зима пришла неожиданно: петербуржцы массово опоздали на работу из-за неубранного снега

Утро в Санкт-Петербурге выдалось снежным, точнее, это был первый серьезный снегопад, случившийся в этом сезоне. И, как отметили горожане, город в очередной раз оказался не готов к погодным катаклизмам. По данным корреспондента ФАН, в Петербурге утром наблюдались серьезные пробки, тысячи горожан опоздали на работу. Хотя городские власти отчитались, что всю ночь город чистили десятки единиц техники (сейчас речь идет уже о сотнях), утром их присутствие на улицах было, скажем мягко, малозаметно. Корреспондент ФАН, например, ни одной уборочной машины во время непростого пути на работу не заметил.

Впечатлениями, как горожане пережили первый снегопад, с ФАН поделилась жительница Кировского района Анна.

«Опоздала сегодня на работу, хотя за мной такого не водится, как говорится, от слова совсем, — призналась женщина. — Вышла вовремя, но, увы, все как всегда: зима в городе началась “неожиданно”, в первую очередь для городских властей, хотя синоптики заранее предупредили о ночном снегопаде. Снега вроде бы выпало немного, но, естественно, стало скользко, о чем, кстати, тоже предупреждали. У дома утром снег еще не убрали, идти из-за снежно-водной смеси было тяжело, один раз чуть не упала. Ближе к метро немного уже почистили, но, повторю, песком обработать тротуары никто не удосужился — было очень скользко. То же самое у метро “Черная речка”: идти можно было только, как говорится, в ритме вальса, лишь бы не упасть. На работе, к счастью, к моему опозданию отнеслись снисходительно, тем более таких, как я, было немало».

Невские Новости /

С тем, что в осенне-зимний сезон лучше рассчитывать на себя, а не на расторопность властей, согласен автоэксперт, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

«Зима пришла неожиданно. Шучу, конечно. Каждый год автомобилисты встречаются с зимой, и тут главное — подготовить свой автомобиль и себя лично. В автомобиле надо сделать ТО и поменять резину, положить в машину сметку для снега. Но главное — переключить мозг в зимний режим. Все время представлять, что автомобиль едет по льду, да и вообще не едет, а плывет. Хорошо еще найти безлюдное место и резко затормозить, чтобы мозг привык к новому тормозному пути», — посоветовал автоэксперт читателям ФАН.

От кого зависит, чтобы автомобили не «ехали по льду» и уж тем более «не плыли», автоэксперт уточнять не стал.

Как предупреждают синоптики, в ближайшие часы снегопад в Санкт-Петербурге сменится дождем, в отдельных районах области возможна метель. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Дорожная обстановка продолжает оставаться сложной. В некоторых районах области высота свежевыпавшего снега может достичь пяти сантиметров.