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Талибы намерены возобновить переговоры с США в Катаре

Политика
Талибы намерены возобновить переговоры с США в Катаре
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Кабул, 24 ноября. Движение «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) намерена возобновить переговоры с Соединенными Штатами в Катаре, сообщил второй заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Билал Карими.

По словам чиновника, переговоры с американской стороной могут состояться в ближайшее время, передает ТАСС.

«Да, у нас действительно планируются переговоры с американской стороной в Катаре в ближайшее время, однако точные даты еще не определены», — отметил Карими.

Как стало известно ранее, талибы потребовали от США разморозки госрезервов бывшего афганского правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан
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