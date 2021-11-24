Талибы намерены возобновить переговоры с США в Катаре

Кабул, 24 ноября. Движение «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) намерена возобновить переговоры с Соединенными Штатами в Катаре, сообщил второй заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Билал Карими.

По словам чиновника, переговоры с американской стороной могут состояться в ближайшее время, передает ТАСС.

«Да, у нас действительно планируются переговоры с американской стороной в Катаре в ближайшее время, однако точные даты еще не определены», — отметил Карими.

Как стало известно ранее, талибы потребовали от США разморозки госрезервов бывшего афганского правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.