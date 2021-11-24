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Премьер Грузии Гарибашвили заявил об отсутствии прогресса в отношениях с Россией

Политика
Премьер Грузии Гарибашвили заявил об отсутствии прогресса в отношениях с Россией
ru.wikipedia.org  /  MIKHEIL

Тбилиси, 24 ноября. Прогресс в политических отношениях России и Грузии пока что отсутствует. С таким заявлением выступил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

В интервью Первому каналу политик отметил, что Москва якобы не уважает территориальный суверенитет и единство грузинского государства.

«Именно это является главным барьером в наших отношениях», — сказал глава правительства.

Политик добавил, что после прихода к власти его партии «Грузинская мечта» между Москвой и Тбилиси не было каких-либо контактов, включая культурные и экономические. В то же время Гарибашвили сказал, что его политическое объединение добилось деэскалации с Россией.

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Ираклием Гарибашвили. В рамках телефонного разговора политики обсудили вопрос бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

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грузия тбилиси премьер Гарибашвили
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