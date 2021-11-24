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Шойгу поздравил Папикяна с назначением на должность министра обороны Армении

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 11:44
Армия
Шойгу поздравил Папикяна с назначением на должность министра обороны Армении
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Ереван, 24 ноября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил Сурена Папикяна с назначением на пост министра обороны Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

Шойгу пожелал коллеге крепкого здоровья и плодотворной работы на благо Армении.

«Поздравляю вас с назначением на должность министра обороны Республики Армения. Выражаю уверенность в том, что ваша деятельность на этом высоком и ответственном посту будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию дружественных отношений между оборонными ведомствами наших стран в интересах мира и международной безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября президент Армении Армен Саркисян назначил Сурена Папикяна министром обороны. Ранее Папикян занимал должность министра территориального управления и инфраструктуры, а до прихода в политику в 2018 году работал учителем истории.

Стоит отметить, что в середине ноября в Армении заявили о начале боевых действий на границе с Азербайджаном. По данным Еревана, в ходе противостояния армянским военным удалось уничтожить и вывести из строя около десяти единиц бронетехники противника, однако 12 военнослужащих ВС Армении попали в плен, передает телеканал «360».

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