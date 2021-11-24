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Sina: российская система С-400 «Триумф» превосходит американский комплекс THAAD

Армия
Sina: российская система С-400 «Триумф» превосходит американский комплекс THAAD
mil.ru/Пресс-служба Минобороны РФ

Пекин, 24 ноября. Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» эффективнее, чем американский противоракетный комплекс THAAD, пишет китайское издание Sina.

По мнению обозревателя, ЗРК С-400 обладает большим функционалом, нежели американский конкурент. Так, «Триумф» способен ликвидировать не только ракеты потенциального противника, но и вражеские истребители.

«Если их действительно поставить рядом, то С-400 выиграет», — убежден автор материала.

С-400 – универсальный комплекс, его главное преимущество заключается в многозадачности. Американский комплекс, способный уничтожать вражеские объекты в верхних слоях атмосферы, проиграет российскому ЗРК с точки зрения функциональности, заключил китайский обозреватель.

Ранее «Царьград» сообщал, что Россия готова отправить ЗРК С-400 в Белоруссию, если будет необходимость. Пока что такой заявки со стороны Минска не поступало.

Также сообщалось, что появление систем С-400 у Ирана обернется проблемами для ВВС США. Об этом написал автор американского журнала The National Interest.

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с-400 зрк пво
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