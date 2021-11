Публицист Тулин: СМИ США сообщают, что морскому господству их страны приходит конец

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Крупнейшая по тиражу американская газета The Wall Street Journal выпустила статью под названием «Радиус действия ВМС США опасно уменьшился», где обосновала невозможность применения в условиях войны авианосцев. Этой теме (а также другим проблемам ВМС США) посвятили материалы и другие американские СМИ. Все они приходят к выводу, что гегемонии Штатов на океанских просторах приходит конец.

Статья в The Wall Street Journal начинается так:

«Министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо назвал Китай «самой серьезной проблемой для своего вида американских вооруженных сил», и он совершенно прав. Недавние спутниковые снимки показывают, что Китай строит в пустыне модель американского авианосца для использования в качестве практической цели. Совершенно очевидно, что растущая военная сила — Китай — собирается поражать самые важные и ценные боевые единицы ВМС США непосредственно в море. При этом американский авианосный флот остается неспособным к нанесению ударов по китайским целям на берегу. Вместо того, чтобы устранить этот свой серьезный недостаток, ВМФ США выбрасывает время, деньги и энергию на новые программы истребительной авиации».

Тут остается непонятным, с чего вдруг Штаты решили, что Китай строит модель именно американского авианосца? Но это мелочь. Дальше подробно описываются NGAD — истребители следующего поколения господства в воздухе, но не сообщается, когда же появятся пилотируемые самолеты, координирующие действия эскадрилий боевых беспилотников, при этом все они будут «невидимками» по новым стелс-технологиям. Однако автор статьи Джерри Хендрикс, офицер ВМС США в отставке, справедливо указывает, что это не решит главную проблему американского флота:

«Американским авианосным соединениям в условиях острой конкуренции с Китаем нужна прежде всего способность осуществлять массированные силовые удары по побережью с далекого расстояния. В 1996 году дальность действия авиагруппы среднего авианосца составляла около 1400 километров. К 2006 году этот показатель упал до 900 километров. Китай разработал противокорабельные ракеты, такие как Dong Feng-21, или «убийца авианосцев», с дальностью 1800 километров. Причина «отхода ВМФ от приоритета дальности действия авианосной авиации» следующая: в 1997 году ВМС сняли с вооружения палубный штурмовик A-6 Intruder. Этот самолет был способен действовать на расстоянии 1400 километров с полной бомбовой нагрузкой и на удалении до 2200 километров с дополнительными подвесными топливными баками. ВМФ хорошо справился с возникшей проблемой за счет палубного истребителя-бомбардировщика и штурмовика F/A-18 прошлого поколения, а затем укрепил свои наступательные возможности благодаря обновленному варианту F/A-18 Super Hornet с боевым радиусом около 900 километров».

wikipedia.org / MCSA Ignacio D. Perez

«В настоящее время и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям. Эти средства способны удерживать авианосные соединения на расстоянии до 1800 километров от береговой линии, что делает ее недоступной для истребителей-бомбардировщиков F/A-18. Истребители F-35B и F-35C, находящиеся в середине процесса поставки в войска, могут удаляться от авианосца на 720 и 1120 километров соответственно. Проблема могла бы быть в известной степени решена за счет беспилотных заправщиков, которые могут взлетать с авианосцев, например, таких как разрабатываемые сейчас ВМФ танкеры-дроны MQ-25 Stingray, но этих машин пока только единицы. Они несут меньше топлива, чем их пилотируемые предшественники. Обычные самолеты-заправщики ВВС несут топлива много, но они базируются на суше и поэтому слишком уязвимы для китайского оружия дальнего действия, чтобы их можно было бы активно использовать. Эта проблема особенно актуальна с учетом планов ВМС по продолжению строительства суперавианосцев типа Gerald Ford водоизмещением 100 000 тонн и стоимостью 13 миллиардов долларов каждый».

Автор объясняет сознательное уменьшение дальности действия палубной авиации желанием сократить финансовые расходы на нее. На самом деле главная причина — то, что у США в те времена просто не было ни одного сильного противника. В 1997 году в России большим достижением считалось получение очередного кредита от МВФ, совсем как сейчас на Украине. Офицеры РФ месяцами не получали зарплату, а о новых видах вооружения никто и не заикался. Китай начал модернизацию армии, но тогда она еще даже не достигла уровня «полуразложившейся» российской. Северная Корея еще не запускала ракеты на сотни километров в Тихий океан. Однако ситуация изменилась, возникла проблема, которую автор описывает так:

Далее автор признает, что к решению проблемы еще даже не приступили. При этом он уверен, что если так будет продолжаться и дальше, то США потеряют своего союзника в Тихоокеанском регионе:

«В 2015 году министр ВМС Рэй Мабус заявил, что F-35 будет последним пилотируемым самолетом ВМФ, сославшись на меняющуюся стратегическую обстановку. Тем не менее морская авиация умудрилась пересидеть гражданское руководство ВМС и с приходом нового, похоже, намерена не только сохранить своих пилотов, но и продолжать строить истребители в условиях очевидной стратегической потребности в штурмовиках и бомбардировщиках. Если в ближайшее время авианосные авиагруппы не будут оснащены ударными самолетами дальнего действия, пилотируемыми или беспилотными, американские авианосцы не смогут внести значимый вклад в сдерживание, а при необходимости и в победу в обычном конфликте с Китаем из-за Тайваня или в других горячих точках».

pixabay.com /

Не менее интересны комментарии читателей The Wall Street Journal.

«Радиус действия авиакрыльев авианосцев — это не самая главная проблема. Кстати, с развитием сверхзвукового оружия она вообще снимается. Ну куда авианосец пойдет к берегу, если за 2000 километров его может достать гиперзвуковая ракета «Циркон»? Проблема в головах. Я сам служил во флоте, мне известно, что сегодня 2/3 времени и содержания подготовки военных составляет политическая, воспитательная и воук-повестка (воук — термин, обозначающий усиленное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости. — Прим. ФАН). А где же, собственно, боевая подготовка?» — отмечает читатель Джеффри Смит.

«Я больше чем уверена, что наш флот не сможет защитить нас в случае конфликта с Китаем. Но я могу с уверенностью обещать вам, что зато все наши военные моряки успешно сдадут тесты по всем воук-программам — гендерным, этническим, политическим и всем остальным», — отмечает Сэсил Паттерсон.

«Думаю, я знаю, какое решение предложит наше высшее руководство и «ястребы» на Капитолийском холме — больше денег для оборонного ведомства! Их не волнует тот факт, что мы тратим на оборону больше, чем следующие за нами пять стран в мире вместе взятые. Наши министерство обороны и военно-промышленный комплекс не волнует, что военные расходы все сильнее бьют по необоронным статьям бюджета. Мы делаем это за счет снижения расходов на другие важные вещи, такие как наука, медицина, образование, технологии, искусство, инфраструктура и так далее. [...] Я боюсь, что в течение следующего десятилетия китайцы выбросят нас из Южно-Китайского моря. Я никогда не думал, что увижу такой стремительный упадок Америки в своей жизни, но он стал реальностью», — считает Джеймс Сколаут.

«Я сомневаюсь, что кто-нибудь у нас в Соединенных Штатах ответит за такую некомпетентность и глупость в решениях о наших авианосцах и их боевых функциях. Одна только мысль о том, что наши 13-миллиардные авианосцы могут быть уничтожены еще до того, как вступят в действие, просто невыносима. Это просто не поддающийся никаким извинениям стратегический просчет», — комментирует статью Томас Дент.

wikipedia.org / U.S. Navy Photo / Public Domain

«В августе Китай осуществил запуск двух баллистических ракет, которые, по словам военного эксперта КНР, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море на удалении несколько тысяч миль от места пуска. За месяц до этого США направили в этот регион две ударные авианосные группы. «Мы поступаем так из-за их провокаций», — сказал профессор Пекинского университета авиации и космонавтики, а в прошлом полковник китайской армии Ван Сянсуй, имея в виду американские авианосцы. Испытательные пуски он назвал «предупредительным сигналом флоту США». Чтобы не отстать от остальных, российский ВМФ в декабре 2020 года провел в Белом море третий испытательный пуск противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». [...] Эти испытания в очередной раз указывают на то, что американские авианосцы, издавна считающиеся властелинами морей и океанов, могут столкнуться с реальной угрозой своего существования».

Теме уязвимости американских авианосцев посвящена и статья в специализированном издании We Are The Mighty (Мы — могучие), которое освещает вопросы военной техники. Она носит название «Американские авианосцы еще господствуют на море, но Россия с Китаем планируют это изменить» и начинается так:

Дальше в статье довольно подробно описывается, какой ужас наводили авианосцы США на руководство СССР, которое «называло их «угнетателями национально-освободительных движений»: бывало, что американский авианосец, появившись у берегов Ирака или Гренады, резко менял местную политическую обстановку одним своим присутствием». Автор материала утверждает, что после того, как выяснилось, что палубная авиация может нести ядерное оружие, уничтожение авианосцев стало одной из главных задач Советской армии в случае начала войны.

Global Look Press / MOD Russia

«Американские авианосцы с их палубной авиацией были настолько грозным оружием, что Советам для нападения на один такой корабль по планам требовалось 100 бомбардировщиков, при этом их потери могли составить до 50%. Советским летчикам даже не выдавали подробные планы полетов для возвращения на аэродромы».

Мне больше всего в этом разделе запомнился следующий абзац:

Что только не прочтешь в американской прессе: оказывается, в СССР были свои летчики-камикадзе!

Но самое интересное написано в разделе статьи, носящем название «Убывающее доминирование авианосцев»:

«Когда закончилась холодная война и распался Советский Союз, казалось, что вечное господство на море американским авианосцам более чем гарантировано. Эти корабли играли ключевую роль во всех конфликтах, в которых с 1990-х годов участвовали США. Но сложившийся после холодной войны мировой порядок медленно меняется. Это будет иметь негативные последствия для господства авианосцев. Американские авианосцы давно вызывают самую большую обеспокоенность у Пекина. Их присутствие удержало КНР от вторжения на Тайвань в 1950-е годы, а в 1996 году два авианосных ударных соединения посрамили Китай, свободно перемещаясь вокруг этого острова в период усиления напряженности. Получилось, что Пекин признает военную мощь США».

Не понятно, в чем позор Китая? Как он признал военную мощь США? Но оставим это на совести автора статьи, чье имя почему-то не указано. Также не понятно, зачем в статье, посвященной сегодняшней проблеме флота США, подробно описывается история послевоенного противостояния США с СССР и КНР. Наверное, чтобы добавить хоть какой-то оптимизм в эту пессимистическую для американских читателей статью. Постепенно автор доходит и до наших дней:

«С тех пор Китай вкладывает огромные деньги в создание средств борьбы с авианосцами. Сначала он приобрел разнообразное оружие у России, включая многоцелевые истребители Су-30МКК, 12 ударных подводных лодок проекта 877 и четыре эсминца с управляемыми ракетами проекта 956. Те ракеты, которые Китай испытал в августе — это DF-21 и DF-26, дальность пуска которых составляет 1300 и 2400 миль соответственно. Летая выше, быстрее и дальше советских крылатых ракет, китайские противокорабельные баллистические ракеты способны преодолеть противоракетную оборону авианосца и кораблей сопровождения. В результате [американские] авианосцы будут вынуждены держаться подальше от потенциальных китайских и российских целей, а это может сделать их палубную авиацию бесполезной. В этом году Министерство обороны США опубликовало доклад, в котором говорится, что в области создания ракет Пекин «достиг паритета с США, а может быть, даже превзошел нас».

Федеральное агентство новостей /

Дальше мысль о бесполезности авианосцев и, соответственно, палубной авиации находит свое развитие в последнем разделе статьи, носящем нейтральное название «Новые угрозы», хотя после прочтения того, что там написано, мне вспоминается вопль из фильма «Брильянтовая рука»: «Шеф, все пропало!»

Судите сами:

«Гиперзвуковые ракеты стали очередной серьезной угрозой. Развивая скорость свыше 5 Махов (это более 3800 миль в час), гиперзвуковые ракеты слишком стремительны и не оставляют ПРО противника никаких шансов на эффективное противодействие. Они также могут менять траекторию полета, из-за чего перехватить их становится практически невозможно. На вооружении у Китая уже есть две гиперзвуковые ракеты DF-17 и DF-100. Россия разрабатывает несколько образцов гиперзвукового оружия, «Циркон» на этом фоне кажется самым многообещающим. Российское руководство выражает надежду, что сможет вооружить все новые корабли в составе ВМФ гиперзвуковым оружием. [...] Об истинных возможностях нового российского и китайского противокорабельного оружия пока мало что известно, однако проведенные недавно испытания показывают, что американским авианосцам недолго осталось безраздельно господствовать в мировом океане».

Невозможностью использовать свои авианосцы проблемы американского флота не исчерпываются. Там за последнее время с треском провалились два широко разрекламированных проекта, на которые были потрачены миллиарды долларов. Американское специализированное издание Task & Purpose посвятило им ряд статей.

В 2007 году запущена программа строительства эсминцев-невидимок Zumwalt, каждый из которых должен был быть вооружен двумя электромагнитными рельсотронами. Эти эсминцы должны были стать основой надводного флота США, способной решать практически любые боевые задачи. Предполагалось создать 32 таких корабля за 40 миллиардов долларов, на строительство первых двух было выделено 2,6 миллиарда. Шли годы, и, по американской традиции, стоимость строящихся кораблей росла вверх, а их возможности — наоборот.

Вскоре выяснилось, что рельсотроны установить невозможно, так как они потребляют всю электроэнергию корабля и после каждого выстрела электрическая сеть бы выключалась. Было решено установить на каждый эсминец проекта Zumwalt по два 155-мм артиллерийских орудия LRLAP нетрадиционной активно-реактивной схемы большой точности с дальностью стрельбы до 148 км. При этом каждый управляемый снаряд стоит около миллиона долларов. Предполагалось, что на малой и средней скорости эсминцы будут двигаться на электродвигателях, экономя топливо для основного дизель-газотурбинного двигателя, однако это привело к резкому удорожанию двигательной установки и одновременно снизило ее надежность.

flickr.com / Official U.S. Navy Page

16 октября 2016 года вошел в строй первый эсминец Zumwalt, его строительство в итоге обошлось в 4,4 миллиарда долларов. Уже через месяц при прохождении Панамского канала вышли из строя оба вала двигателя, он потерял ход и врезался в стенку канала. На базу Zumwalt вернулся на буксире. Выяснилось, что из-за конструкторских ошибок морская вода попадает в подшипники валов и выводит их из строя, к тому же существует утечка в системе охлаждения смазки. Когда в состав флота вошли еще два корабля из этой серии — Michael Monsoor и Lyndon B. Johnson — похожие проблемы появились и у них. К тому же у кораблей постоянно выходят из строя фильтры гармоник, защищающие чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности, поэтому их постоянно ремонтируют. В результате количество эсминцев серии Zumwalt было сначала сокращено с 32 до 24, затем до 7, а позже было решено остановиться на 3 уже построенных.

Так как из-за заоблачной цены было произведено всего 100 снарядов для шести 155-мм орудий трех эсминцев, то их основным оружием является ракета Tomahawk (она также стоит немало), которая может лететь не на 148, а на 2500 км, неся в десятки раз больше взрывчатого вещества. Вот только на «невидимых» эсминцах их всего 80, а, например, на крейсерах типа Ticonderoga, построенных в 1983-1994 гг., их 122. Обошелся каждый такой крейсер всего в миллиард долларов. На строящихся с 1988 года эсминцах типа Arleigh Burke ракет 96, а их средняя стоимость — 1,4 миллиарда долларов.

Сторонники Zumwalt постоянно подчеркивают их так называемую невидимость. Но, во-первых, она не полная, а просто эффективная площадь рассеяния, по официальным данным, уменьшена в 50 раз. Такой эсминец на экране радара будет выглядеть как рыбацкий катер. Во-вторых, «невидимость» автоматически исчезает при выполнении некоторых боевых задач. Например, при охране авианосца в составе авианосной ударной группы. Чтобы хоть как-то сохранить лицо, командование ВМС США объявило, что на эсминцах будут вместо орудий установлены гиперзвуковые ракеты. Вот только никто не знает, когда они появятся, а также их габариты. Все это свидетельствует о том, что хваленая американской пропагандой программа строительства Zumwalt провалилась. С учетом стоимости затрат на исследования и разработку она обошлась США в 22,5 миллиарда долларов.

«Невидимость» была самой привлекательной характеристикой еще одной серии — Littoral Combat Ship (Литоральный (прибрежный) боевой корабль). В теории все должно было выглядеть так: корабль, построенный с использованием стелс-технологии, получив разведданные от авиации, на большой скорости в 47 узлов (около 75 км/ч) врывается в прибрежные воды противника, уничтожает там военные объекты или высаживает диверсионную группу и, используя свое преимущество в скорости, уходит от возмездия. Кроме того, было решено, что корабль будет многофункциональным: со сменными противолодочными, противоминными, десантными и тому подобными модулями, которые можно менять в зависимости от обстановки.

wikipedia.org / пресс-служба ВМС США

Модули потребовали дополнительных объемов, те, в свою очередь, — большего корпуса корабля, для него нужен более мощный двигатель, для которого, соответственно, снова требуется допобъем. Окончательно добило проект решение снабдить все корабли вертолетами, которые предполагают взлетные площадки, топливо, склады для боеприпасов и запчастей, а значит, снова объемы внутри корпуса. Необходимую площадь получали за счет сокращения экипажей и вооружения. Корабль длиной в 128 метров должен обслуживать постоянный экипаж из 40 моряков, плюс 10-15 человек (в зависимости от модуля). Фактически каждый член команды выполняет ту же работу, что два человека на больших судах, что не только изматывает экипаж, но и делает корабль уязвимым, так как некому бороться за его живучесть даже при небольшом повреждении в бою.

Впрочем, и воевать такому кораблю особенно нечем. Несмотря на внушительные размеры, его вооружение состоит из 57-мм пушки, четырех пулеметов и установки для запуска 21 ракеты AGM-114 Hellfire, разработанной в 1978 году, чья максимальная дальность составляет всего 10 км. В отличие от обычных судов, построенных из толстой легированной стали, на кораблях технологии «стелс» многие части надстроек сделаны из пробкового дерева. В ответ на вопросы о беззащитности кораблей проекта LCS командование ВМС США отвечало, что они «невидимые», при их визуальном обнаружении они смогут уйти от противника. Правда, на вопрос о том, какой ущерб эти суда могут нанести прибрежной инфраструктуре противника с таким вооружением, ответа не было.

Было решено объявить конкурс на постройку двух таких кораблей. В случае, если все пойдет хорошо, то на 56. Главными претендентами на получение заказа были компания General Dynamics, которая предлагала строительство на базе своих тримаранов Independence, и Lockheed Martin, взявшая за основу своего класса Freedom обводы скоростной итальянской яхты. Без сомнения, у корпораций великолепные лоббисты, они сделали американским адмиралам такие щедрые предложения о резком росте их благосостояния после отставки, что те не смогли от них отказаться. В итоге победителями были объявлены обе корпорации, каждая из них должна была построить по два корабля. Но и этого оказалось мало. Вскоре, не дожидаясь окончания строительства первых кораблей, каждая компания получила заказ на постройку еще десяти.

После спуска первых суден проекта LCS на воду начались скандалы. Стало ясно, что смена модуля корабля, включающая поход за ним в порт, расконсервацию, проверку, установку и возвращение в район боевых действий, может занять месяц, что делало идею модульности бессмысленной, а командование ВМС было поймано за переписыванием задним числом концепции боевого применения суден, чтобы скрыть факт, что они не соответствуют необходимым характеристикам.

В 2020 году два из корабля серии Freedom — Detroit и Little Rock — были отправлены на перехваты катеров наркоторговцев в Карибском море. В момент, когда они развили максимальную скорость, у них развалились редукторы — общие для дизелей и турбин. Ранее такое случилось и с кораблем этой серии Milwaukee. При этом ни заменить, ни отремонтировать редукторы нельзя. Без них невозможно использовать турбины, в результате скорость кораблей падает до 12 узлов — гражданские контейнеровозы и то быстроходнее. Тем не менее еще пять суден серии Freedom с этим дефектом были построены.

У кореблей серии Independence другой недостаток — у них быстро гниет корпус. Coronado провалил учения по отражению атаки катеров противника. Первый корабль, давший имя серии, 31 июля 2021 года списан из состава флота. Предполагается, что остальные суда будут вооружены ракетами NSM (Naval Strike Missile) с дальностью 185 км, но еще неизвестно, возможно ли это. А дальнейшая судьба кораблей серии Freedom пока не ясна. Теперь, когда они лишились своего главного преимущества — скорости, каждая встреча с практически любым кораблем противника для них смертельна, ведь враг с расстояния всего лишь более 10 км может безнаказанно уничтожать тихоходные корабли серии LCS, чье строительство обошлось США в 16 миллиардов долларов.

Интересно, что инструкция предписывает в случае боя с кораблем противника, вышедшего из радиуса поражения, оснастить ракетами Hellfire вертолет и с его помощью атаковать. А если враг не будет уничтожен после попадания двух маломощных ракет, то вертолету надо вернуться на базу, а затем повторить атаку. Заокеанские флотоводцы делают вид, что они не в курсе, что современный морской бой длится минуты, а иногда и секунды. Американские моряки на условиях анонимности в социальных сетях шутят, что если на надувных спасательных лодках попытаться взять корабль противника на абордаж, то шансы на победу значительно выше. Они расшифровывают LCS как Little crappy ship (маленький дрянной корабль) и считают главным врагом своего флота не российских или китайских моряков, а американскую коррупцию.