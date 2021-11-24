Экономист Котелкин: «Число частных инвесторов России приблизилось к 13 миллионам»

Темпы вовлеченности российских граждан в инвестирование стремительно растут. За последние три года общее число клиентов, находящихся на брокерском обслуживании в банках и некредитных финансовых организациях, приблизилось к 13 миллионам. Об этом в беседе с ФАН рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Юрий Котелкин.

По мнению эксперта, к росту индивидуальных инвестиций в России надо относиться как к закономерному экономическому тренду.

«Такой бум связан с тем, что у людей появился интерес к сложным, но потенциально доходным продуктам. Это положительный момент с точки зрения развития финансовой культуры. Кроме того, банки хотят продавать менее рисковые продукты и вместе с тем активно ищут новые пути привлечения денежных средств для совершения операций. Открытие и ведение инвестиционных счетов как раз решают обе задачи», — заявил доцент.

Говоря о сложившихся за последние полтора года инвестиционных трендах, специалист выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе они вряд ли изменятся.

«Текущая ситуация на рынке показывает, что высоко котируются акции международных компаний, которые работают в области медицины, энергетики, технологий, транспорта и связи. Что касается российских предприятий, то это прежде всего торговля, банковский бизнес, горное и нефтегазовое дело», — подчеркнул Юрий Котелкин.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт также добавил, что большинство индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в России распределены между регионами с высоким уровнем доходов населения — Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью и Западной Сибирью.

Вместе с тем, несмотря на впечатляющий рост количества инвесторов, экономист советует не переоценивать экономическую активность граждан нашей страны.

«Только 22% от общего числа имеют на счетах сумму свыше 10 тысяч рублей, а многие ИИС и вовсе остаются пустыми. Владельцы активно их не используют и ждут, когда пройдет три года, чтобы снять накопленные деньги», — заключил Котелкин.

Ранее стало известно, что число желающих работать после официального выхода на пенсию выросло на 22% относительно прошлого года. Более четверти опрошенных на пенсии хотят попробовать себя в новой сфере. Также продолжать работать на пенсии собирается 61% россиян, в прошлом году этот показатель составлял 39%.