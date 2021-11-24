Прощание с Ниной Руслановой началось в Москве

Москва, 24 ноября. Церемония прощания с народной артисткой РФ Ниной Руслановой стартовала в Москве. Коллеги и близкие провожают актрису в последний путь в Центральном доме кинематографистов.

Траурное мероприятие началось в фойе Большого зала в 11:00 по московскому времени. После церемонии прощания состоятся похороны Руслановой, которые пройдут на Троекуровском кладбище.

Артистка была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, а также Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Актриса известна российским зрителям по ролям в фильмах «Будьте моим мужем», «Кин-дза-дза!», «Зимняя вишня», «Собачье сердце» и по многим другим работам.

Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Звезду отечественного кино похоронят рядом с певицей Юлией Началовой.