Александр Масляков задумался об уходе с телевидения

Москва, 24 ноября. Руководитель и ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков признался, что в последнее время стал задумываться о завершении карьеры на телевидении.

Масляков долгие годы является символом КВН. Поклонники беспокоятся, что 80-летний ведущий в скором времени все-таки покинет свой пост.

«У меня самого такие мысли уже есть. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться», — поделился он с ТАСС.

Однако ведущему трудно представить, что за игрой ему придется наблюдать со стороны. Масляков боится, что будет переживать за ребят, а это негативно скажется на его здоровье.

Династию Масляковых на телевидении продолжает внучка легендарного ведущего Таисия, она стала лицом детского КВН. Семья девочки считает, что было бы глупо не воспользоваться таким шансом, но заставлять ее продолжать дело не собираются. Если Таисии понравится работа на ТВ, она останется, в противном случае 15-летняя школьница может заняться чем-то другим, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее режиссер Юлий Гусман похвалил внешний вид Маслякова. По его словам, ведущий выглядит моложе своего коллеги Ивана Урганта.